Ganderkesee in Niedersachsen Zum ersten Mal gibt Club legal Cannabis aus Stand: 02.11.2024 13:56 Uhr

Mitte Oktober wurde in Ganderkesee geerntet - jetzt wird verteilt. Das erste Mal in Deutschland seit der Teil-Legalisierung von Cannabis. Das Interesse ist offensichtlich riesig.

Laut einer Sprecherin des Cannabis Social Club sind Feierlichkeiten nicht erlaubt. Eingeladen seien alle Vereinsmitglieder, angemeldet hätten sich etwa 60, so die Sprecherin. Bis zu 25 Gramm sollen pro Mitglied ausgegeben werden. "Es ist der besondere Moment, auf den wir gewartet haben", sagte die Sprecherin. Jedes Gramm, das nun ausgegeben werde, sei ein Gramm, das nicht auf dem Schwarzmarkt gekauft werde. Vor etwa zwei Wochen hat der Verein Blüten von 200 Pflanzen geerntet.

Niedersachsen bei Genehmigungen Spitzenreiter

Mit 500 Mitgliedern ist der Verein in Ganderkesee bereits voll, mehr dürfen es gesetzlich nicht sein. Mehr als tausend Menschen stehen laut Verein auf der Warteliste. In Niedersachsen gibt es derzeit die meisten Cannabis-Anbauvereine in Deutschland. Bislang wurden von 37 Anträgen 15 genehmigt, darunter auch in Hannover, Braunschweig und Friesland.

Höchstens 50 Gramm Cannabis pro Monat

Seit dem 1. Juli können Vereine Anträge zum Anbau bei der niedersächsischen Landwirtschaftskammer stellen. Gründen kann so einen Verein jeder, der volljährig ist und beim Antrag ein aktuelles Führungszeugnis vorlegt. Zudem muss ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept eingereicht werden. Das Cannabis muss ausreichend vor dem Zugriff Dritter geschützt und die THC-Gehalte kontrolliert sowie dokumentiert werden. Nach der bundesweiten Regelung erhalten Mitglieder höchstens 25 Gramm Cannabis pro Tag und höchstens 50 Gramm Cannabis pro Monat zum Eigenkonsum.

