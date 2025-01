Russische Schattenflotte Manövrierunfähiger Tanker treibt vor Rügen Stand: 10.01.2025 15:11 Uhr

In der Ostsee rund 20 Kilometer vor Rügen treibt ein manövrierunfähiger Tanker. Wegen des drohenden Sturms soll das Schiff abgeschleppt werden.

Die "Eventin" war auf dem Weg von Ust-Luga in Russland nach Port Said in Ägypten. Seit Donnerstagabend gegen 22 Uhr treibt das Schiff vor Rügen. Das geht aus Live-Daten des Schifftrackingdienstes "Marinetraffic" hervor. Der Tanker gehört offenbar zur sogenannten russischen Schattenflotte. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace führt die "Eventin" auf einer Liste von knapp 200 Tankern, die sie der Schattenflotte zurechnet. Das 18 Jahre alte Schiff hat nach Angaben des Havariekommandos etwa 99.000 Tonnen Öl geladen und fährt unter der Flagge von Panama. Wie das Havariekommando weiter mitteilt, sei eine Evakuierung des Schiffes nicht notwendig. Wie viele Besatzungsmitglieder sich an Bord befinden, ist noch nicht bekannt.

Drohender Sturm: Tanker soll abgeschleppt werden

Der 274 Meter lange Tanker "Eventin" soll nun abgeschleppt werden. Laut NDR Wetterexperte Stefan Kreibohm droht in dem Gebiet Sturm. Um eine Gefährdung der Ostsee zu vermeiden, hatten sich noch am Donnerstagabend das Mehrzweckschiff "Arkona" und der Notschlepper "Bremen Fighter" auf den Weg zum Havaristen gemacht. Beide sind am frühen Freitagmorgen beim Tanker eingetroffen. Außerdem wurde der Schlepper "Bremen" sowie ein speziell ausgebildetes Team, das sich auf den Havaristen abseilen kann, alarmiert. Ebenfalls im Einsatz ist ein Sensorflugzeug, welches aus der Luft weitere Informationen sammeln soll. Wohin der Tanker geschleppt wird, ist noch unklar. Nach NDR Informationen gibt es zwei Optionen: Rostock oder Dänemark.

Marode Tanker mit zweifelhaftem Versicherungsstatus

Schiffe der russischen Schattenflotte sind meist ältere, marode Tanker mit undurchsichtigen Eigentumsverhältnissen. Häufig werden die Namen und Flaggenstaaten gewechselt. Auch der Versicherungsschutz ist zweifelhaft. Sie transportieren Rohöl und Ölprodukte aus russischen Häfen an Abnehmer rund um den Erdball. Mit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verhängten die USA, Großbritannien und die EU Sanktionen. Russland umgeht diese mit seiner Schattenflotte.

