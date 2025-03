Rot-Weiss Essen gegen Rostock Razzien nach Attacke auf Fußball-Sonderzug Stand: 11.03.2025 10:39 Uhr

Die Bundespolizei ist am frühen Morgen in Mecklenburg-Vorpommern zu Razzien ausgerückt. Dabei fand die Polizei unter anderem zwei Kugelbomben und eine Übungsgranate.

Nach einem Vorfall im Oktober, bei dem Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel in Rostock angegriffen wurden, hat die Bundespolizei nun Ermittlungen gegen 31 Verdächtige eingeleitet. Im Zuge von Razzien wurden mehrere Wohnungen in Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg durchsucht, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte. Im Laufe der Ermittlungen fand die Polizei unter anderem in Essen zwei Kugelbomben und eine Handgranate in Rostock. Bei der Handgranate handele es sich allerdings um eine "Übungsgranate", von der keine Gefahr ausgehe, weil sie nicht scharf gemacht werden könne, so die Sprecherin der Polizei. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Haftbefehle hatte die Bundespolizei zunächst nicht, es geht um die Sicherstellung von Beweisen, wie es hieß.

Hintergrund der Auseinandersetzung

Im Oktober bewarfen 200 teils vermummte Menschen einen Fanzug mit Steinen.

Am 26. Oktober 2024 wurde ein Sonderzug mit rund 780 Fans von Rot-Weiss Essen auf freier Strecke zwischen Gransee und Neustrelitz in Brandenburg durch eine Notbremsung gestoppt. Kurz darauf griffen vermummte Täter den stehenden Zug an. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, auch außerhalb der Waggons soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wurde noch am selben Tag als Verdächtiger identifiziert. Der Schaden an dem Zug wird auf etwa 118.000 Euro geschätzt.

Die Bundespolizei spricht von einem gezielten Angriff und organisierten Tätern, die konspirativ und gefährlich vorgegangen seien. Infolge der Razzien sollen nun Handys, Computer und andere Beweismittel ausgewertet werden.

Rücktritt der Aufsichtsräte und klare Distanzierung

Nach dem Überfall hatten fünf Aufsichtsräte von Hansa Rostock ihren Rücktritt erklärt. Mit dem Angriff sei eine "rote Linie" überschritten worden. Hansa Rostock hatte sich von den Vorfällen distanziert. In der Vergangenheit waren Fans schon mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) erwartete von Hansa Rostock nach dem Angriff deutliche Konsequenzen für die Täter und betonte: "Erneut hat eine kleine Gruppe von Kriminellen, die den Volkssport Fußball für ihre Lust auf Gewalt missbraucht, einen großen Schaden für den Verein, die Stadt und unser Land angerichtet."

