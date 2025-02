Mecklenburg-Vorpommern Nur nackt an Rostocks FKK-Stränden Stand: 27.02.2025 14:35 Uhr

Baden in Bikini und Badehose ist an Rostocks FKK-Stränden bald Geschichte. Offenbar häuften sich die Beschwerden von Nacktbadenden, die sich von bekleideten Badegästen gestört fühlten. Nun gibt es eine offizielle Regelung.

Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Konfliktsituationen: Nacktbadende fühlten sich an Rostocks FKK-Stränden davon gestört, dass dort auch Gäste mit Bikini und Badehose rumliefen. Das berichtet Moritz Naumann von der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde. Offenbar häuften sich die Beschwerden so sehr, dass sich die Rostocker Bürgerschaft des Themas annahm. Auf ihrer Sitzung am Mittwoch stand deshalb eine neue Strandsatzung zur Abstimmung. Kernfrage: Sollen die Besucher an den zur Stadt gehörenden FKK-Stränden ausschließlich unbekleidet sein? Die Bürgerschaft entschied sich dafür, die neue Regelung betrifft nun insgesamt 37 Strandabschnitte an 19 Kilometern der Mecklenburgischen Ostseeküste.

Nacktpflicht: Verweigerern droht der Platzverweis

FKK hat an einigen Strandabschnitten in Warnemünde und Markgrafenheide eine lange Tradition. Die neuerlichen Störgefühle mancher Gäste seien auch dadurch zu erklären, dass Foto- oder Filmaufnahmen durch andere Strandbesucher immer häufiger vorkommen, heißt es von der Tourismuszentrale. 23 Seiten hat das neue Regelwerk, das nun für Klarheit sorgen soll. Auch Chris Günther, die CDU-Fraktionsvorsitzende in der Rostocker Bürgerschaft, betonte, es gehe darum, dass die Strandvögte eine Rechtsgrundlage für Platzverweise an die Hand bekämen. Wer künftig mit Kleidung am FKK-Strand erwischt wird, muss den Strand wechseln. Verweigerer können des Platzes verwiesen werden. Geldstrafen seien nicht vorgesehen.

Andere Bereiche ausschließlich für Gäste mit Badekleidung

Während der Abstimmung in der Rostocker Bürgerschaft wurde der Vorschlag eingebracht, dass es äquivalent dazu auch Strandabschnitte geben soll, in denen ausschließlich das bekleidete Baden und Sonnenbaden erlaubt sind. Dieser Antrag wurde ebenfalls angenommen. Zudem umfasst die neue Satzung unter anderem Regelungen für das Reiten am Strand und Teilverbote für den Einsatz von Drohnen.

