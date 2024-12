Mecklenburg-Vorpommern Brand im Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen Stand: 24.12.2024 10:59 Uhr

Im Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen hat es gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizei war das Feuer am Morgen im Bereich der "Traktor-Bahn" ausgebrochen.

Nach NDR Informationen brach der Brand gegen 10 Uhr im Eingangsgebäude der Traktor-Bahn aus. Das Feuer konnte von den umliegenden Feuerwehren innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden. 93 Einsatzkräfte aus Rövershagen, Gelbensande, Blankenhagen, Mönchhagen, Bentwisch und Graal-Müritz waren vor Ort.

Vermutlich mehrere hunderttausend Euro Schaden

Nachdem die Polizei zunächst von einem Millionenschaden sprach, erklärte Geschäftsführer Robert Dahl im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, dass sich der Schaden im Bereich von "einigen hunderttausend Euro" bewege. Zur Brandursache lässt sich bisher nichts sagen. Verletzte gibt es nicht. Tiere, die in dem Bereich untergebracht waren, sind in Sicherheit gebracht worden. Das Erlebnis-Dorf musste in der Folge nicht geschlossen werden und soll auch am ersten Weihnachtsfeiertag wie geplant öffnen.

2023 brannte es bereits im Erlebnis-Dorf bei Berlin

Im Juni 2023 hatte es auf dem Gelände von "Karls Erlebnis-Dorf" in Elstal bei Berlin gebrannt. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einer Werkstatt des Freizeitparks aus und hatte sich von dort auf eine Rutsche, einen Verkaufsstand und einen Stall ausgebreitet. Die Tiere in dem Stall, hauptsächlich Schafe, konnten gerettet werden. Insgesamt neun Menschen erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen, ein Feuerwehrmann hatte zudem mit schweren Kreislaufproblemen zu kämpfen.

