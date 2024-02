Staatsschutz in Hessen ermittelt Rassistische Parolen auf Party in Beamten-Hochschule? Stand: 08.02.2024 21:16 Uhr

Auf einer Party von künftigen hessischen Landesbeamten sollen im Keller des Rotenburger Studienzentrums rassistische Parolen gegrölt worden sein. Der Staatsschutz ermittelt, Finanzminister Lorz droht mit Konsequenzen.

Was vor wenigen Wochen auf einer Party im sogennanten "Beatkeller" des Rotenburger Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz gesungen worden sein soll, beschäftigt nun den Staatsschutz: Studierende der Hochschule wandten sich in dieser Woche per Mail an verschiedene Medien, darunter auch den hr.

Rassistische Parolen wie "Deutschland den Deutschen" und "Ausländer raus" seien auf der Party im Hochschulkeller gegrölt worden, berichteten sie.

"Betroffene Studierende mit Migrationshintergrund sind verunsichert und gleichzeitig eingeschüchtert", schrieb die Gruppe Studierender, die zum eigenen Schutz anonym bleiben wollen. Sie werden - genau wie die Veranstalter der Party vom 23. Januar - in Rotenburg für den öffentlichen Dienst in der hessischen Finanzverwaltung und Justiz ausgebildet.

"Eine Sensibilisierung gegen Rechts" der Hochschule sei fehlgeschlagen, schrieben die Studierenden. Sie forderten, dass die Beteiligten an den rassistischen Gesängen zur Rechenschaft gezogen werden.

Staatsschutz ermittelt

Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda teilten am Donnerstagnachmittag mit, dass der Staatsschutz Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen habe. In einer Pressemitteilung reagierten am Donnerstag auch Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) sowie Karl Jennemann, der Direktor des Studienzentrums, auf die Vorwürfe.

Den Studierenden, an die sich die Äußerungen gerichtet haben sollen, gelte uneingeschränkte Solidarität. "Wer sich nachweislich rassistisch verhält, sollte keinen Platz in unserer Verwaltung haben", teilte Lorz mit. Sollten sich die Verdachtsmomente gegen Bedienstete erhärten, werde das dienstrechtliche Konsequenzen haben, so Lorz weiter.

Studienzentrum: "Kein kollektives Geschehen"

Bereits am 29. Januar habe die Leitung des Studienzentrums davon erfahren, dass "zu einem bekannten Popsong rassistische Texte gesungen worden sein sollen". Das Studienzentrum habe daraufhin unverzüglich die Polizei eingeschaltet.

Nach ersten Erkenntnissen könne ausgeschlossen werden, dass es sich um ein "kollektives Geschehen" handelte, erklärte Studienzentrums-Direktor Jennemann. Polizei und Staatsanwaltschaft machten dazu bislang keine weiteren Angaben. Informationen über konkrete Tatverdächtige gibt es bislang nicht.

Rund 100 Gäste auf Party

Laut dem Rotenburger Studienzentrum waren rund 100 Menschen bei der Party am 23. Januar, die von den Studierenden selbst organisiert worden sei und zu der nur Studierende oder Auszubildende der Hochschule Zutritt gehabt hätten.

Die gleichen Parolen, wegen denen nun in Rotenburg ermittelt wird, waren im November 2023 in einer Disco in Kalbach (Fulda) gegrölt worden. Auch dazu hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.