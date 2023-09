Sicherungsverwahrung angeordnet Lebenslang für Mörder der 14-jährigen Ayleen Stand: 28.09.2023 14:45 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem stellten die Richter die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten Sicherungsverwahrung an.

Rund eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen hat das Landgericht Gießen Jan P. wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Schwurgericht stellte am Donnerstag außerdem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete an, dass P. nach der Haft in Sicherungsverwahrung kommt. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass er vorzeitig nach 15 Jahren in Freiheit kommt.

Die Richter hielten nach dem rund dreieinhalb Monate andauernden Prozess Jan P. zudem wegen Entziehung Minderjähriger, Fahrens ohne Führerschein, Nötigung und Beschaffens von Kinderpornografie für schuldig.

Leiche vor einem Jahr in Mittelhessen gefunden

P. hatte die Schülerin aus der Nähe von Freiburg wenige Monate vor der Tat über soziale Netzwerke kennengelernt und mit ihr tausende, zum Teil hochsexualisierte Nachrichten ausgetauscht. P. setzte Ayleen dann mit der Zeit unter zunehmenden Druck und drohte ihr.

Am 21. Juli 2022 holte er Ayleen schließlich mit seinem Auto in ihrem Heimatdorf Gottenheim ab, fuhr mit ihr in ein Waldstück bei Langgöns-Cleeberg (Gießen) und erwürgte sie. Gut eine Woche später wurde ihre Leiche im Teufelsee bei Reichelsheim (Wetterau) gefunden.

Als Beweise dienten unter anderem detaillierte Bewegungsprofile aus der Auswertung der Smartphones der beiden. Zudem fand man Kleidungsstücke von Ayleen in P.s Wohnung. Im Ermittlungsverfahren hatte P. zunächst von einem Unfall, dann von einer Affekttat gesprochen.

Nach Auffassung des Gerichts seien keine Fragen offen geblieben, was Jan P. von Ayleen wollte. Dies ergebe sich aus den Chatnachrichten, sagten die Richter. Er habe "maximales Interesse gehabt", mit Ayleen Sex zu wollen, und das am Vortag ihres Treffens in Sprachnachrichten mehrmals angekündigt.

Auch Ayleens Standpunkt ließ für das Gericht keine Fragen offen: "Genauso klar, wie sein Ziel, mit ihr geschlechtlich zu verkehren, war, dass Ayleen das nicht wollte." Sie habe überhaupt keinen realen Kontakt zu dem Angeklagten gewollt, das ergebe sich aus ihren Nachrichten an ihn.

Staatsanwaltschaft: Gleichgültig und ignorant ein Leben ausgelöscht

Die Gießener Staatsanwaltschaft und die Nebenklage, die Ayleens Mutter vertrat, hatten lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung gefordert und außerdem dafür plädiert, die besondere Schwere der Schuld festzustellen.

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger hatte im Plädoyer gesagt: Er habe noch nie erlebt, dass jemand "so gleichgültig und ignorant" sei, wenn er ein Leben ausgelöscht habe. Der Mann habe ein sexuelles Bedürfnis gehabt und dieses umgesetzt. "Wenn dabei jemand stirbt, ist es ihm auf Deutsch gesagt scheißegal." Das sei es, was den 30-Jährigen so gefährlich mache.

Verteidigung ging ebenfalls von Mord aus

Die Verteidigung war ebenfalls von Mord ausgegangen und sich der Sicherungsverwahrung nicht entgegengestellt. Nur in der Frage der besonderen Schwere der Schuld hatte sie der Anklage widersprochen. Sie war der Meinung, dass die unter anderem deshalb nicht vorlag, weil ein sexuelles Motiv nicht nachweisbar gewesen sei.

Der psychiatrische Gutachter, der im Prozess aussagte, sieht bei dem Angeklagten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen. Der Experte hält den 30 Jahre alten Tatverdächtigen zugleich für voll schuldfähig und sieht ein hohes Risiko, dass er weitere sexuell motivierte Tötungsdelikte begehen könnte.