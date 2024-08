Stundenlanger Stromausfall Nager legt Flughafen Frankfurt lahm Stand: 06.08.2024 10:11 Uhr

Düsterer als sonst wurde es in der Nacht um den Frankfurter Airport: Ein Nagetier hatte einen Kurzschluss in einem Umspannwerk verursacht. Der Strom fiel aus, die Notsysteme fuhren hoch. Größere Probleme blieben aber aus.

Immerhin wartete der unfreiwillige Saboteur bis zum Beginn des Nachtflugverbots: Kurz vor 23 Uhr legte ein Siebenschläfer am Montagabend die Stromversorgung am Frankfurter Flughafen lahm. Der Nager sorgte für einen Kurzschluss in der Umspannanlage Flughafen-Mitte, wie ein Sprecher des zuständigen Energieversorgers Syna dem hr mitteilte.

In Folge der Beißattacke kam es zu einer Rauchentwicklung und dem Stromausfall. Die Feuerwehr rückte an. Das Tier wurde tot neben dem angenagten Kabel gefunden.

Betroffen waren nach Angaben eines Flughafensprecher die Bereiche A und B im Terminal 1. Anspringende Notstromaggregate sorgten zumindest für eine schwache Beleuchtung. Probleme habe es angesichts der späten Stunde kaum gegeben, so der Sprecher. Die Sicherheit an Deutschlands größtem Flughafen sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

In Frankfurt finden zwischen 23 und 5 Uhr wegen des Nachtflugverbots keine Flüge statt.

1.000 Koffer liegengeblieben

Gegen 3.30 Uhr entspannte sich die Situation allmählich. Zwar war die Stromversorgung zunächst nicht vollständig wiederhergestellt. Aber im Flughafen wurden die Systeme wieder hochgefahren, wie der Sprecher weiter erklärte. Die ersten Flieger konnten wie geplant starten und landen.

Bei Abfertigungen im Terminal 1, das hauptsächlich von der Lufthansa genutzt wird, drohten im Tagesverlauf allerdings noch Verzögerungen und einzelne Flugausfälle. Rund 1.000 Koffer, die am späten Abend wieder stillstehender Gepäckbänder liegengeblieben waren, würden nun den Passagieren nachgeschickt, sagte der Sprecher.

Auch rund um den Airport gab es augenscheinlich Probleme mangels Stroms. Betroffen waren unter anderem zwei große Hotels.

Mäuse legen Ampelanlage lahm

Nagerattacken hatten zuletzt im Dezember 2022 in Frankfurt zu einem tagelangen Ampelausfall an der stark befahrenen Kreuzung Friedberger Landstraße/Alleenring geführt. Damals hatten Mäuse die Kabel durchgebissen und für einen Kurzschluss gesorgt.

Auch am Frankfurter Flughafen wird immer wieder von einem starken Mäusebefall berichtet. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport wurden deshalb rund 5.000 Mausefallen in den Gebäuden aufgestellt.