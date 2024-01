Nach Landtagswahl in Hessen Boris Rhein als Ministerpräsident wiedergewählt Stand: 18.01.2024 15:22 Uhr

Die neue schwarz-rote Koalition im hessischen Landtag hat Boris Rhein im Amt des Ministerpräsidenten bestätigt. Der CDU-Politiker erhielt eine Stimme mehr als das Regierungslager Mandate hat.

Boris Rhein bleibt Ministerpräsident von Hessen. Die neue Koalition von CDU und SPD wählte den Unionspolitiker aus Frankfurt am Donnerstag in der konstituierenden Sitzung des Landtags in Wiesbaden erneut ins Amt.

Der 52-Jährige erhielt in der geheimen Abstimmung 76 Ja-Stimmen. Das Regierungslager verfügt über insgesamt 75 der 133 Mandate im Landtag. 56 Abgeordnete stimmten mit Nein. 67 Stimmen waren für die Mehrheit nötig.

Erste schwarz-rote Koalition

Rhein war Ende Mai 2022 in der damals noch schwarz-grünen Koalition als Nachfolger von Volker Bouffier erstmals ins Amt gekommen.

Aus der Landtagswahl im vergangenen Oktober ging die Hessen-CDU mit Rhein als klare Siegerin hervor. Sie entschied sich für ein Ende der zehnjährigen Koalition mit den Grünen und für die erste unionsgeführte CDU/SPD-Koalition in der Geschichte Hessens.

Wallmann als Präsidentin wiedergewählt

Als Landtagspräsidentin wurde Astrid Wallmann wiedergewählt. Die 44-Jährige aus Wiesbaden, die 2022 ins Amt kam, erhielt breite Zustimmung, lediglich die AfD enthielt sich. So lief es auch bei Wallmanns Stellvertretern Frank Lortz (CDU), Daniela Sommer (SPD), Angela Dorn (Grüne) und René Rock (FDP).

Als Einzige fiel die AfD-Kandidatin Anna Nguyen in drei Wahlgängen durch, als die Vize-Präsidenten bestimmt wurden. Das sei enttäuschend, unfair und schade dem Ansehen des Parlaments, sagte Nguyen. Die "selbsternannten demokratischen Parteien" legten zweierlei Maß an. Die Sitzung wurde von Alterspräsident Bernd Erich Vohl (AfD) eröffnet.

Regierungschef wirbt für "neuen Stil"

Rhein dankte in seiner sehr grundsätzlichen Rede den Bürgerinnen und Bürgern für einen klaren Regierungsauftrag. Dies bringe in einer Zeit multipler Krisen große Verantwortung mit sich. Es gehe darum, verlorengegangenes Vertrauen vieler Menschen in die Demokratie wiederzugewinnen und zu zeigen: Keine andere Staatsform sei in der Lage, die Herausforderungen der Zeit zu meistern.

Der wiedergewählte Ministerpräsident, der zuvor Landtagspräsident war, warb bei den Abgeordneten für einen "neuen Stil": Bei allem gebotenen Ringen um die beste Lösung müssten die Gemeinsamkeiten der Demokraten stets sichtbar bleiben. "Niemand vertritt alleine das Volk", betonte Rhein.

Regierungserklärung folgt

Auf das Programm der Regierung ging Rhein nur allgemein ein. Er wird es in der kommende Woche im Landtag in einer Regierungserklärung umreißen. Der CDU-Politiker hatte bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags eine "progressiv-pragmatische" Politik angekündigt. Man wolle die Probleme einer breiten Mehrheit anpacken und die nötigen Veränderungen schonend vollziehen.

Im Koalitionsvertrag, der vor allem die Handschrift der CDU trägt, werden unter den Kernpunkten ein starker Staat und eine stabile Wirtschaft angestrebt. Unter anderem ist das Festhalten an der Schuldenbremse vorgesehen sowie eine striktere Asylpolitik mit mehr Abschiebungen.

Außerdem ist die Ausweitung der Fahndungsmöglichkeiten der Polizei durch Künstliche Intelligenz und Videoüberwachung vorgesehen. Geplant sind Investitionen in Kitas, der Ausbau von Ganztagsschulen und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. CDU und SPD halten auch am verfassungsrechtlich umstrittenen Ziel fest, Gender-Sonderzeichen nicht nur an Schulen und in der öffentlichen Verwaltung zu verbieten, sondern auch an Universitäten und im Rundfunk.

SPD stritt um Ministerposten

Das neue Kabinett wurde am Donnerstagnachmittag von Rhein im sogenannten blauen Kabinettszimmer ernannt, bevor die neuen Minister und Ministerinnen ihren Amtseid im Landtagsplenum ablegten. Zu Beginn der Woche hatten CDU und SPD die Personalien bereits vorstellt. Auf die CDU entfallen acht von elf Ministerien. Die SPD erhält drei Ressorts.

Auf Seite der Union sind lediglich drei Politiker dabei, die bereits in der letzten schwarz-grünen Landesregierung Verantwortung trugen. Zwei von ihnen übernehmen andere Ressorts: der bisherige Kultusminister Alexander Lorz wird Finanzminister, der bisherige Justizminister Roman Poseck Innenminister.

Innerhalb der SPD führte die Verteilung der Ressorts zu einer heftigen Auseinandersetzung. Der bisherige Fraktionschef Günter Rudolph, einer der Wegbereiter der schwarz-roten Koalition, erhielt keinen Posten. Für den Fraktionsvorsitz kandidierte er anschließend nicht mehr. Das größte Ministerium für die SPD übernimmt der Frankfurter Bundestagsabgeordnete Kaweh Mansoori. Er wird auch Vize-Ministerpräsident.

Die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser bleibt als Bundesinnenministerin in Berlin. Sie hatte als Spitzenkandidatin ihrer Partei schon vor der Landtagswahl angekündigt, nur ihm Fall eines Sieges und als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden zurückzukehren.