"Herausragende Persönlichkeit" Frankfurter Privatbankier Friedrich von Metzler gestorben Stand: 17.11.2024 17:01 Uhr

Der Frankfurter Bankier und Ehrenbürger Friedrich von Metzler ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie das Bankhaus mitteilte. Mit großzügigen Spenden und vielfältigem Engagement hinterließ er an vielen Stellen der Stadt Spuren.

Von Metzler starb am Sonntag im Kreise seiner Familie, wie das Bankhaus Metzler mitteilte. Metzler prägte das Traditionsbankhaus mehr als fünf Jahrzehnte.

In der Mitteilung wird auch Metzlers Tätigkeit als Mäzen gewürdigt, die ihm auch außerhalb der Finanzwelt Respekt eingebracht habe. Die operative Führung der Bank hatte er im Jahr 2018 abgegeben.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Frankfurt

Geboren wurde Friedrich von Metzler am 23. April 1943 in Dresden, nach Kriegsende kehrte er mit seiner Familie zurück nach Frankfurt.

Seit 1674 ist die Familie im Geschäft, das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. ist die älteste Privatbank in Deutschland in ununterbrochenem Familienbesitz. In diesem Jahr beging die Bank ihr 350-jähriges Bestehen.

Friedrich von Metzler wurde 1971 persönlich haftender Gesellschafter. In den 1980er- und 1990er-Jahren war von Metzler maßgeblich beteiligt an der Umwandlung der Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG. Später saß er lange im Aufsichtsrat des DAX-Konzerns.

Vielfältig engagiert

Zugleich engagierte sich Friedrich von Metzler für seine Heimatstadt Frankfurt. 1998 gründete er die Albert und Barbara von Metzler-Stiftung, die vorrangig Projekte für Kinder und Jugendliche fördert.

Zudem wirkte er auf vielen Positionen in der Stadt. Unter anderem engagierte er sich für das Städel- und Senckenberg-Museum sowie für die Goethe-Universität.

Für sein Engagement erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Bereits 2004 verlieh ihm die Stadt Frankfurt die Ehrenbürger-Würde.

"Verlieren geschätzten Ratgeber"

Friedrich von Metzler hinterlasse eine Lücke in der deutschen Banken- und Kulturlandschaft, erklärte der Aufsichtsratschef des Bankhauses, Wolfgang Kirsch. Vorstandssprecher Gerhard Wiesheu erklärte: "Wir verlieren mit ihm einen stets wohlmeinenden und von Herzen geschätzten Ratgeber."

Aus dem Tagesgeschäft in der Bank hatte sich von Metzler bereits vor Jahren zurückgezogen, sein Sohn und seine Tochter arbeiten mittlerweile im Bankhaus. Zu seinem 75. sagte von Metzler: "Wenn ich morgen nicht mehr da bin, läuft die Bank normal weiter."

Jüngster Sohn Jakob 2002 entführt und ermordet

Im Herbst 2002 war von Metzlers jüngster Sohn Jakob im Alter von elf Jahren in Frankfurt entführt und ermordet worden. Der Täter Magnus Gäfgen wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.

Die Familie von Metzler hat sich bis heute nicht öffentlich zu dem Verbrechen geäußert.

Ministerpräsident: "Herausragende Persönlichkeit"

Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) reagierte betroffen auf von Metzlers Tod: "Friedrich von Metzler war eine herausragende Persönlichkeit, die nicht nur die deutsche Bankenlandschaft geprägt hat, sondern durch vielfältiges gesellschaftliches Engagement bleibende Spuren in Frankfurt, Hessen und darüber hinaus hinterlassen hat", sagte Rhein am Sonntag in Wiesbaden.

Die Staatskanzlei erinnerte daran, dass von Metzler mehrere Auszeichnungen des Landes Hessen erhalten habe. Zu den Ehrungen zähle die Verleihung der Ehrenprofessur des Landes Hessen im Jahr 2018. Darüber hinaus habe er 2014 den Hessischen Verdienstorden und 2011 die Georg-August-Zinn-Medaille verliehen bekommen.