Mögliche Geiselnahme Polizei umstellt Gebäude im hessischen Rimbach Stand: 07.01.2025 11:34 Uhr

Im südhessischen Rimbach läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Ein Mann ist in eine Bankfiliale eingedrungen. Dort hält er eine Frau fest. Einsatzkräfte haben das Gebäude umstellt.

Die Geiselnahme in einer Volksbank-Filiale in Rimbach (Bergstraße) ist nach rund drei Stunden beendet. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Verletzt wurde niemand.

Der Mann sei gegen 8 Uhr in die Filiale einer Volksbank eingedrungen. Dort hatte er eine Frau "gegen ihren Willen" in seiner Gewalt, wie der Sprecher sagte. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Frau wurde psychologisch betreut. Ob sich weitere Menschen in der Filiale befanden, ist unklar.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

Das Gebäude wurde für die Zeit des Einsatzes abgeriegelt und umstellt. Ein Spezialeinsatzkommando und eine Verhandlungsgruppe - Spezialisten der Polizei für taktische Gesprächsführung - waren vor Ort.

Die Bundesstraße 38, die durch den Ort im Odenwald führt, musste am Vormittag im betroffenen Bereich gesperrt werden.