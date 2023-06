Wegen beschädigter Reifen Flughafen Frankfurt sperrt frisch sanierte Landebahn Stand: 01.06.2023 13:19 Uhr

Deutschlands größter Flughafen hat seine Nordwest-Landebahn aufwendig erneuert. Doch schon wenige Stunden nach der Wiedereröffnung musste sie wieder gesperrt werden. Piloten hatten Reifenschäden gemeldet.

Die 2.800 Meter lange Beton-Piste war in den vergangenen Wochen von Gummi-Abrieb gesäubert und mit einer neuartigen Anti-Rutsch-Oberfläche versehen worden. Diese soll nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport für mehr Griffigkeit sorgen.

Lufthansa: Reifen nach der Landung nicht mehr nutzbar

Doch die nach gut zweiwöchiger Sperrung am Mittwoch gegen 13 Uhr wiedereröffnete Landebahn Nordwest wird aktuell bis auf weiteres nicht für Landungen genutzt. Hintergrund sind Meldungen von Piloten über eine vermehrte Häufung beschädigter Reifen nach der Landung, wie Fraport am Donnerstag mitteilte.

Das Portal Aero zitiert aus einem internen Lufthansa-Memo: "Es kommt zu massivem Reifenabrieb bei Landung und einer Häufung von Reifen, die nach der Landung nicht mehr nutzbar sind." Die Gesellschaft hatte Flughafen und Flugsicherung daraufhin mitgeteilt, dass ihre Flugzeuge vorerst aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf der Nordwest-Bahn landen.

Walzen simulieren Landungen

Fraport teilte mit, die Sicherheit der Passagiere und Beschäftigten stehe an oberster Stelle. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Nach ersten Untersuchungen schickte der Flughafenbetreiber am Donnerstag Walzen auf die Piste, um die raue Oberfläche zu glätten. "Damit werden letztlich Landungen simuliert" erklärte ein Sprecher.

Der Belag sei zwar in Frankfurt erstmals aufgebracht worden, aber an anderen Flughäfen in Europa durchaus erprobt. Die Vorgaben der zivilen Luftfahrtorganisation ICAO seien sämtlich eingehalten worden, betonte Fraport.

Durch den neuen Belag sollen seltener Wartungen notwendig sein. Außerdem soll damit in den Wintermonaten bis zu 25 Prozent Enteisungsmittel eingespart werden.

Flugsicherung: bei längerer Sperrung erhebliche Verspätungen

Der größte deutsche Flughafen verfügt noch über zwei weitere Start- und Landebahnen sowie eine ausschließlich für Starts zugelassene Piste. Hier finde im Moment ein geregelter Betrieb ohne größere Störungen statt, hieß es von Fraport am Donnerstagmorgen. Es könne aber zu "vereinzelten Verspätungen im Betriebsablauf" kommen. Fluggäste wurden gebeten, ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einzufinden.

Die Deutsche Flugsicherung erklärte, die Bahn sei faktisch geschlossen. Es müsse nun festgestellt werden, ob der Belag saniert werden könne oder erneuert werden muss, sagte ein Sprecher. Die Flugsicherung rechnete mit erheblichen Verspätungen, sollte die Bahn weiterhin gesperrt bleiben.

Bereits in den vergangenen zwei Wochen habe es am Frankfurter Flughafen während der Bauarbeiten deutliche Verspätungen von bis zu 30.000 Minuten gegeben. Rund 120 Flüge seien ganz ausgefallen.