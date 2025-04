Schüsse in Bad Nauheim Polizei bestätigt zwei Todesopfer Stand: 19.04.2025 21:32 Uhr

In Bad Nauheim ist ein größerer Polizeieinsatz im Gange. Zwei Tote wurden von der Polizei bestätigt. Anwohner berichten außerdem von Schüssen und einem SEK-Einsatz.

Gegen 17:40 seien in der Straße "Am Deutergraben" in in Bad Nauheim (Wetterau) zwei Menschen getötet worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien mit einem Großaufgebot vor Ort, Anwohner berichteten von einem SEK-Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Gebiet, zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind zu hören.

Die ersten Notrufe seien kurz nach 18 Uhr eingegangen. Die Polizei geht von einem flüchtigen Täter aus, schließt aber nicht aus, dass mehrere beteiligt waren. Nach dem oder den Tätern werde derzeit gefahndet, teilte ein Sprecher dem hr mit.

Polizei: "Keine Gefahr für Öffentlichkeit"

"Nach jetzigem Stand besteht keine Gefahr für Anwohner oder die Öffentlichkeit", so der Polizeisprecher weiter. Die Bevölkerung werde dennoch gebeten, in der Region keine Anhalter mitzunehmen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.

Ein Anwohner schilderte dem hr, er habe sechs Schüsse gehört und viele Schreie wahrgenommen. Auf einer Wiese habe er eine leblose Person gesehen. Die Polizei habe versucht, sie mit einer Druckmassage zu reanimieren – offenbar vergeblich.