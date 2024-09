Volksverhetzende Symbole Gedenkbild für Anschlag in Hanau geschändet Stand: 29.09.2024 19:49 Uhr

Unbekannte haben das Gedenk-Graffito für die Opfer des Hanau-Anschlags unter der Frankfurter Friedensbrücke mit volksverhetzenden Symbolen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckten Beamte die Schmierereien am Freitagnachmittag unterhalb der Friedensbrücke am Frankfurter Mainufer. Unbekannte hatten das Kunstwerk zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau an einzelnen Stellen übersprüht - "unter anderem durch volksverhetzende Symbole", wie es im Polizeibericht heißt.

Die Beamten überdeckten demnach die verfassungsfeindlichen Inhalte unmittelbar nach ihrem Eintreffen. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Zeugen werden gesucht.

Zeitnahe Reinigung

Das 27 Meter lange Bild an der Friedensbrücke, die nahe dem Hauptbahnhof den Main kreuzt, soll nun zeitnah gesäubert werden. Das Graffito eines Frankfurter Künstlerkollektivs zeigt die Gesichter der Opfer des Anschlags vom 19. Februar 2020. In Hanau waren an diesem Tag neun Menschen mit ausländischen Wurzeln aus rassistischen Motiven erschossen worden. Anschließend tötete der 43 Jahre alte Täter seine Mutter und sich selbst.