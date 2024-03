Nachfolger von Nancy Faeseer Sören Bartol führt die Hessen-SPD Stand: 09.03.2024 14:25 Uhr

Die Hessen-SPD stellt sich an der Spitze neu auf. Zum Nachfolger von Nancy Faeser wurde Sören Bartol als Landesvorsitzender gewählt. Der 49-Jährige will Politik als "Mannschaftssport" betreiben.

Von Wolfgang Türk

Einen solchen Landesparteitag hat die hessische SPD seit einem Viertel Jahrhundert nicht mehr erlebt. Nach langer Pause ist sie wieder an einer Regierung in Wiesbaden beteiligt. Für diese Aufgabe und weil sie es mit einem historisch schlechten Wahlergebnis lediglich zum Juniorpartner der CDU gebracht hat, sortierte sich die Partei am Samstag in Frankfurt neu.

Den Marburger Bundestagsabgeordneten Sören Bartol wählten die Delegierten mit großer Mehrheit erwartungsgemäß zum neuen Landeschef. Der 49-Jährige erhielt 84,2 Prozent der Stimmen. 267 von 317 Delegierten votierten für ihn. Er folgt auf Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die schon vor Wochen den Rückzug aus dem Parteiamt signalisierte, das sie 2019 übernommen hatte.

In seiner neuen Rolle schwor Bartol die SPD auf Zusammenhalt ein. "Nur aus einem starken Team heraus können wir wieder wachsen", sagte er. Regierungsmitglieder, Partei und Fraktion dürften sich nicht auseinanderdividieren lassen.

"Koalition mit CDU kein Wunschkonzert"

Mit Geschlossenheit und einer klaren Agenda "spielen wir auch wieder um Platz eins", sagte Bartol mit Blick auf die Landtagswahl 2028. Auch wenn die neue Koalition mit der CDU für viele in der Partei "kein Wunschkonzert" sei, gelte es, nun möglichst viele sozialdemokratische Ziele für die Bürger umzusetzen.

In einer Zeit rasanten Wandels müsse die SPD gerade im Kampf gegen rechten Populismus klar machen, dass die notwendigen Veränderungen auch Chancen bedeuteten. Sie müsse mit ihrer Regierungsarbeit dafür stehen, dass Hessen weltoffen, modern und sozial gerecht sei. Drei von elf Ministerien hat die SPD in der schwarz-roten Koalition erhalten: das für Wirtschaft, Energie und Verkehr, das für Arbeit und Soziales sowie das für Wissenschaft und Kunst.

Absage an "Berliner Blase"

Einen Gegenkandidaten hatte Bartol nicht. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbauministerium und gehört SPD-intern dem Kreis der pragmatisch-progressiven "Netzwerker" an, den es neben dem linken und dem konservativeren Flügel gibt.

Dass er als Bundespolitiker die Landespartei führt, ist nach seiner Darstellung nicht nur wegen des Ausbaus der Teamarbeit kein Problem. Er arbeite nicht in der vermeintlichen "Berliner Blase", sagte er und verwies auf seine häufige Präsenz in seinem Wahlkreis Marburg. Dort hat er seit 2002 stets das Direktmandat für den Bundestag geholt.

Applaus im Stehen

Besonderen Dank richtete Bartol an seine Vorgängerin Faeser. Sie habe nach einem Wahlkampf mit viel Gegenwind großen Anteil dran, dass die SPD in Hessen wieder an der Regierung ist.

In ihrer Abschiedsrede sprach Faeser von einem "katastrophalen" Wahlergebnis. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass die Partei danach trotzdem so zusammengehalten habe. Auch sie appellierte an die Partei, diese Geschlossenheit auch in der bevorstehenden Regierungszeit zu wahren.

"Die SPD ist so lebendig wie seit Jahren nicht mehr", sagte Faeser. Die Partei müsse ihre Stärke in der Kommunalpolitik stärker für die Landesebene nutzen und auf die Landesebene übertragen, "damit wir in viereinhalb Jahren erfolgreich durch die nächste Landtagswahl gehen können". Am Ende applaudierten ihr die Delegierten im Stehen.

Innerparteilicher Reformbedarf unstrittig

Zur Hessen-Wahl im vergangenen Herbst sagte auch der scheidende Generalsekretär Christoph Degen, der inzwischen Staatssekretär im SPD-geführten Wissenschaftsministerium ist: "Da gibt es nichts schön zu reden." So seien Themen wie Fachkräftemangel zu künstlich und zu spät gesetzt und der gesamte Wahlkampf zu spät gestartet worden.

Eine Reform der Partei - unter anderem mit einer Stärkung der Ortsverbände - forderten als Konsequenz aus der Landtagswahl mehrere Redner in der Aussprache. "Kampagnenfähig" müsse die SPD wieder werden, fordert zum Beispiel Umut Sönmez, neuer Wirtschafts-Staatssekretär der SPD.

Dafür soll nicht zuletzt Josefine Koebe aus Bensheim (Bergstraße) sorgen. Die 35-Jährige, die neuerdings Landtagsabgeordnete ist, kandidierte am Samstag als Nachfolgerin Degens für den Posten der Generalsekretärin.

Schlechtestes Ergebnis für Mansoori

Weitere personelle Weichen stellte die SPD: So erhöhte sie die Zahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden von drei auf vier. Drei dieser Stellvertreter wurden am Samstag neu in dieses Amt gewählt: die frühere Juso-Landesvorsitzende Sophie Frühwald aus Marburg erhielt 71,2 Prozent der Stimmen, der Bürgermeister Philipp Rottwilm aus Neuental (Schwalm-Eder) 82,7 Prozent. Lisa Gnadl aus Altenstadt (Wetterau), die Vizechefin der Landtagsfraktion ist, kam auf 74,5 Prozent.

Den vierten Posten als Stellvertreter des neuen Landeschefs Bartol behält Kaweh Mansoori. Er fuhr mit 68,7 Prozent das schlechteste Ergebnis ein. Der Vorsitzende der südhessischen SPD hat das Amt bisher schon inne. Als neuer Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef in der CDU/SPD-Koalition gilt der zur Parteilinken zählende 35-Jährige nach Faesers Rückzug als neuer, starker Mann der hessischen SPD.

Der Landesverband in Hessen ist traditionell weniger bedeutend als die beiden Landesbezirke. Deren Chefs sind beide im Januar aus dem Bundestag als Minister nach Wiesbaden gewechselt: Neben dem Frankfurter Mansoori (Süd) ist das der ebenfalls zum linken Flügel zählende Wissenschaftsminister Timon Gremmels, der die nordhessische SPD führt. Gremmels kandidierte nicht mehr für den Landesvorstand, dem er zuvor als Vize angehörte.