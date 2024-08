Zugverkehr zeitweise gestört Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen Stand: 21.08.2024 07:55 Uhr

Ein Mann ist am Dienstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen worden. Wegen eines Großeinsatzes der Polizei kam es im Nah- und Fernverkehr der Bahn sowie im ÖPNV zu Ausfällen und Verspätungen.

Die Tat hat sich nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr ereignet: Mitten im Frankfurter Hauptbahnhof am Gleis 9, habe ein Mann sein Opfer mit mehreren Schüssen getötet. Das 27 Jahre alte Opfer sei sofort tot gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem hr am Mittwochmorgen.

Der mutmaßliche Täter wollte demnach fliehen, wurde aber wenige Meter entfernt von Bundespolizisten festgenommen. Der 54 Jahre alte Mann sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Frankfurter Hauptbahnhof war am Dienstagabend vorübergehend komplett gesperrt. Schwer bewaffnete Polizisten waren im Bahnhofsgebäude und an den Eingängen zu sehen, rund um den Hauptbahnhof standen zahlreiche Polizei-Fahrzeuge. Wegen der Sicherung von Spuren blieben die Gleise 7 bis 11 bis in die Nacht hinein gesperrt.

Polizisten am Dienstagabend zwischen den Gleisen 6 und 9 am Hauptbahnhof Frankfurt.

Erschossen vor einem Gleis

Verschiedenen Medien zufolge soll der Täter seinem Opfer in den Kopf geschossen haben. Das berichtete auch ein Augenzeuge der dpa. Unvermittelt, so der Mann, der eigenen Angaben zufolge gerade aus einem Zug gestiegen war, soll der Täter sein Opfer mit mehreren Schüssen hingerichtet haben.

Zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler bislang keine Angaben. Weitere Informationen werden im Laufe des Mittwochs erwartet.

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge waren rund um den Hauptbahnhof zu sehen.

Sperrung für etwa 25 Minuten

Betroffen von der Sperrung waren der Regional- und Fernverkehr, S-Bahnen, Straßenbahnen sowie Busse, die den Hauptbahnhof anfahren. Der Bahnverkehr rollte im Verlauf des Abends wieder an.

Der Hauptbahnhof war am Abend für etwa 25 Minuten komplett gesperrt. Die Spurensicherung und die Mordkommission waren auch in der Nacht noch im Einsatz. Gegen 4.30 Uhr sei der Einsatz beendet und auch der Bereich um den Tatort wieder freigegeben worden, sagte die Bundespolizei.

Auch der S-Bahn-Verkehr war nach Angaben des RMV zwischenzeitlich ausgesetzt.