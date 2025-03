Eröffnung der A49 Freie Fahrt auf umstrittenem Autobahnabschnitt Stand: 21.03.2025 14:23 Uhr

Erst wochenlange Demos und Räumungen im Dannenröder Forst, dann mehr als vier Jahre Bauarbeiten: Nun ist der letzte Abschnitt der A49 eröffnet. Für die einen ein Grund zum Feiern, für andere noch mal Anlass für Protest.

Von Jörn Perske

Einer der umstrittensten Autobahn-Abschnitte Deutschlands ist in der Nacht zum Freitag für den Verkehr freigegeben worden: das neue Teilstück der A49 in Mittel- und Osthessen.

Der Abschnitt führt durch den Dannenröder Forst, wo es im Jahr 2020 Waldrodungen, heftige Demonstrationen und wochenlange Polizei-Einsätze gab, die ihresgleichen suchten.

Anlässlich der Verkehrsfreigabe ist für Freitagnachmittag ein Festakt in der Stadthalle von Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) für geladene Gäste geplant.

Sperrung kurz nach Freigabe

Bereits am Donnerstagabend, früher als offiziell verkündet, war damit begonnen worden, den Autobahn-Abschnitt stückweise freizugeben. In der Nacht zum Freitag war das neue Teilstück dann zunächst komplett befahrbar. Die Freigabe sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte ein Polizeisprecher in Gießen.

Zunächst - denn schon am Freitagmittag musste die Autobahn zwischen Ohmtal-Dreieck und Stadtallendorf in beiden Richtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei Menschen auf der Fahrbahn. Sie sollen sich zuvor von einer Brücke abgeseilt haben.

Eilantrag vor Eröffnung

Kurz vor der Eröffnung des letzten Abschnitts versuchte eine Aktionsgemeinschaft noch, die Inbetriebnahme zu verhindern. Laut Verwaltungsgericht Gießen hatte sie am späten Mittwochabend einen Eilantrag eingereicht. Dabei habe sie in ihrer Begründung vor allem "gewässerbezogene Gefahren" angebracht.

Einer Gerichtssprecherin zufolge ging es dabei um viele einzelne Punkte, zum Beispiel zur Entwässerung und zu Regenrückhaltebecken. Den Eilantrag lehnte das Gericht am Freitagmorgen ab, weil sich der Antrag auf einen Planungszwischenstand und nicht den jetzigen Zustand bezog. Um welche Aktionsgemeinschaft es sich handelt, wollte die Sprecherin nicht sagen. Die Antragsteller könnten noch Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.

Proteste auch zur Eröffnung

Auch für Freitag haben Ausbaugegner Proteste angekündigt. Das "Netzwerk Tatort A49 – Danni lebt!" etwa rief zu einem Trauerzug durch Stadtallendorf auf. Er sollte um 13.30 Uhr am Bahnhof beginnen und an der Stadthalle mit einem satirischen Leichenschmaus enden.

Das Netzwerk bezeichnet den Bau als ökologisches Verbrechen. Auf einer Fläche von umgerechnet 515 Fußballfeldern sei Natur vernichtet worden. Das sei in Zeiten des Klimawandels inakzeptabel.

Achterbahn-Autobahn mit besonderem Profil

Das neue 31 Kilometer lange Teilstück der A49 verbindet Schwalmstadt (Schwalm-Eder) mit dem Ohmtal-Dreieck bei Homberg/Ohm (Vogelsberg). Bereits in der vergangenen Woche konnten sich Medienvertreter ein Bild vom neuen A49-Abschnitt machen. Aufgrund des kurvigen und welligen Profils ist er so etwas wie die Achterbahn unter den hessischen Autobahnen.

Der Autobahnabschnitt umfasst nach Angaben der Planungsgesellschaft Deges sechs Talbrücken, vier Anschlussstellen, einen Parkplatz mit WC und eine Autobahnmeisterei bei Schwalmstadt.

Zahlen zum Ausbau Rund 85 Hektar Wald wurden für das Projekt gerodet. Bei dem Bau wurden rund 4,1 Millionen Kubikmeter Erde bewegt und 163.000 Kubikmeter Beton sowie 240.000 Tonnen Asphalt verbaut. Rund 38.000 Quadratmeter Irritationsschutzwände sollen dafür sorgen, dass etwa Fledermäuse die Autobahn sicher überfliegen können.

Bessere Verbindung zwischen Kassel und Gießen

Mit der Freigabe ist der Lückenschluss der A49 vollzogen. Die Autobahn soll für eine bessere Verbindung zwischen Kassel und der Region Gießen sorgen. Zudem sollen umliegende Straßen sowie die Autobahnen 5 und 7 entlastet werden.

Wer von Kassel nach Gießen fahren möchte, muss nicht mehr den Umweg über die A7 fahren, sondern kann die schnellere Route über die A49 nehmen, die zur A5 und weiter in Richtung Rhein-Main-Gebiet führt.

Doch sonderlich viel Strecke und Zeit sparen Autofahrer nicht, wie die Projektgesellschaft mitteilt. Die Distanz von Lohfelden im Norden bis zum Ohmtal-Dreieck im Süden ist über die A49 nur 13 Kilometer kürzer als die Route über A7 und A5. Die Fahrzeit verkürzt sich nur geringfügig.

Sabotage und Baumängel

Der umstrittene und von Sabotage begleitete Bau des neuen Abschnitts dauerte etwas mehr als vier Jahre. Wegen Baumängeln und Restarbeiten konnte das Teilstück nicht wie geplant bis Ende 2024 eröffnet werden. Die Bau- und die Betriebskosten für die nächsten 30 Jahre werden pauschal mit 1,45 Milliarden Euro veranschlagt.

Bis mit dem Ausbau der A49 in Mittel- und Osthessen begonnen wurde, hatte es im Herbst und Winter 2020 massive Proteste von Umweltschützern gegeben. Sie sahen das Projekt im krassen Widerspruch zu einer umweltfreundlichen Verkehrswende und Klimapolitik.

Besonders heftig trafen Demonstrierende und Polizei im Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) aufeinander - er wurde zum Symbol des Konflikts. Die Polizei war dort über Wochen mit einem Großaufgebot präsent, um die Waldrodungen zu sichern. Allein ihr Einsatz verschlang Dutzende Millionen Euro.