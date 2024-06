Urteil wegen Volksverhetzung Haftstrafe für 95-jährige Holocaust-Leugnerin Stand: 26.06.2024 18:38 Uhr

Die 95-jährige Ursula Haverbeck bestreitet, dass in Auschwitz massenhaft Menschen ermordet wurden. Unter Tumulten hat das Hamburger Landgericht nun das Urteil für die Holocaust-Leugnerin verkündet.

Haverbeck hat wegen zwei Fällen von Volksverhetzung eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten bekommen. Davon soll sie noch ein Jahr absitzen. Vier Monate werden als bereits vollstreckt angesehen, weil es zu mehrjährigen Verfahrensverzögerungen gekommen war.

Unruhen im Gerichtssaal bei Urteilsverkündung

Die in rechtsextremen Kreisen populäre Haverbeck war 2015 vom Amtsgericht in Hamburg zu zehn Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen hatte sie Berufung eingelegt. Zu dem Prozess kam es aber erst neun Jahre später. Das jetzige Urteil falle in eine Zeit, "in der der Antisemitismus in Deutschland wieder auf dem Vormarsch ist", so die Vorsitzende Richterin. Bei diesen Worten kam es zu Unruhen im Zuschauerraum. Rund 100 Anhängerinnen und Anhänger von Haverbeck waren gekommen. Einige sprangen empört auf, viele schimpften auf den Rechtsstaat, manche verließen demonstrativ den Saal.

Haverbeck hatte sich selbst als Opfer dargestellt. Als Frau, die seit Jahrzehnten die Wahrheit sagt und dafür vom Staat verfolgt werde. Die Richterin rückte das Bild wieder gerade: Die 95-Jährige sei nicht Opfer, sondern Täterin. "Sie sind so alt geworden, wie Sie sind. Tausende Kinder in Auschwitz durften das nicht," so die Richterin.

Haverbeck stritt Massenvernichtung in Auschwitz ab

Haverbeck hatte am 21. April 2015 am Rande des Lüneburger Prozesses gegen den früheren SS-Mann Oskar Gröning vor Journalisten gesagt, Auschwitz sei kein Vernichtungs-, sondern ein Arbeitslager gewesen. Trotz vieler Vorstrafen verneinte sie zudem in einem Fernsehinterview des NDR Magazins "Panorama", dass es dort eine Massenvernichtung von Menschen gab.

