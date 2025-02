Mehrere Verletzte ICE stößt in Hamburg mit Sattelzug zusammen Stand: 11.02.2025 16:01 Uhr

In Hamburg-Rönneburg hat es einen Unfall mit einem ICE gegeben. Im Bereich eines Bahnübergangs an der Straße Reller erfasste der ICE am Dienstagnachmittag einen Lkw und riss ihn teilweise mit sich.

Laut Feuerwehr gibt es auch Verletzte, wie viele ist derzeit noch unklar. Wie genau es zu dem Crash zwischen dem Sattelzug und dem ICE kam, ist ebenfalls unklar. Aktuell ist die Strecke für den Zugverkehr gesperrt. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort, wie sie auf der Plattform X postete.

Zum Post bei Twitter

Dieses Thema im Programm:

NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.02.2025 | 16:00 Uhr