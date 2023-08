Zehntausende ziehen durch Innenstadt Christopher Street Day in Hamburg Stand: 05.08.2023 16:54 Uhr

Beim Christopher Street Day (CSD) in Hamburg ziehen seit dem Mittag Zehntausende Menschen durch die Innenstadt zum Jungfernstieg. Sie demonstrieren gegen Intoleranz und für ein selbstbestimmtes Leben.

Bunte Kostüme, laute Musik und politische Botschaften prägen die CSD-Demo. Organisator Manuel Opitz sagte am Sonnabend vor Ort: "Wir treten unter dem Motto an: 'Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*Feindlichkeit.' Das bedeutet, wir fordern ein Selbstbestimmungsgesetz, das seinen Namen auch verdient hat." Das sei ein Ruf an die Bundesregierung in Berlin, mit einem solchen Gesetz in die Gänge zu kommen.

Tschentscher und Fegebank demonstrieren mit

Der Demonstrationszug setzte sich gegen 12.40 Uhr in der Langen Reihe in Bewegung. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) reihten sich vorne mit ein. Fegebank sagte, sie demonstriere, "weil es mir wichtig ist, dass wir als gesamte Gesellschaft für Sichtbarkeit und Akzeptanz unterschiedlichster Lebensweisen einstehen und kämpfen, gerade in Zeiten, in denen der Ton rauer wird".

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) reihen sich vorne ein.

Polizei: Bisher keine Zwischenfälle

Die letzten bunt geschmückten Trucks starteten gegen 16 Uhr an der Langen Reihe. Der Demonstrationszug zieht von dort durch die Innenstadt bis zum Jungfernstieg. Wegen der großen Anzahl an Demonstrierenden kommt der Tross immer wieder zum Halten. Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei vom Nachmittag bisher nicht.

Hamburger CDU bei Demo nicht dabei

Bei der Abschlusskundgebung der Demo wird die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sprechen. Die Grünen-Politikerin hatte 2018 - damals noch Mitglied des bayerischen Landtags - als erste Parlamentarierin in Deutschland ihre Transidentität öffentlich gemacht. Mehr als 100 Gruppen und über 40 Trucks mit Musik sind für die Demo angemeldet. Die Hamburger CDU ist nicht dabei. Weil die Partei beim Selbstbestimmungsrecht für Trans-Menschen eine andere Auffassung hat als die Veranstalter, war sie von der Demo ausgeladen worden. Beim CSD-Straßenfest an der Binnenalster, das am Freitag begann, hat die CDU aber wieder einen eigenen Stand. Auf dem Straßenfest am Jungfernstieg und Ballindamm stellen sich bis Sonntag viele Vereine, Institutionen und Gruppen vor.

Veranstalter: CSD bleibt wichtig

Am Tag vor der Demo hatte Manuel Opitz vom Veranstalter Hamburg Pride gesagt, dass schon viel erreicht sei, der CSD aber wichtig bleibe, um sich für gesellschaftliche Akzeptanz zu engagieren. Der Shitstorm etwa nach dem Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus zeige, dass das gesellschaftliche Klima rauer geworden sei. "Was uns sehr viele Sorgen bereitet ist, dass es in den letzten Monaten keinen einzigen größeren CSD gab ohne Angriffe auf queere Menschen - von Regenbogenflagge wegnehmen und verbrennen bis Bierflasche auf den Kopf schlagen", so Opitz. Hamburg Pride und die Polizei hatten ihr Sicherheitskonzept vor der Demo noch einmal geschärft.

Demo zum CSD in Hamburg seit 1980

Der Christopher Street Day erinnert an den 28. Juni 1969, als Polizeikräfte die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street stürmten und so mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auslösten. Der CSD soll auf die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen aufmerksam machen. Seit 1980 gehen alljährlich in Hamburg Menschen auf die Straße, um sich für Akzeptanz und Gleichberechtigung aller Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten einzusetzen.

