Nach Amoklauf in Hamburg Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Waffenbehörde Stand: 27.04.2023

Nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in sechs Fällen. Am Donnerstag wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht.

Polizisten stehen vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf.

Der Mitarbeiter der Waffenbehörde hatte laut Generalstaatsanwaltschaft von einem Mitglied des "Hanseatic Gun Clubs" Informationen über Philipp F. bekommen. Dieser hatte sie wiederum aus dem familiären Umfeld des späteren Amokschützen. Statt die Warnung ordnungsgemäß weiterzuleiten, empfahl er dem Mitglied ein anonymes Schreiben an die Waffenbehörde zu schicken.

Sachbearbeiter entschied sich für unangekündigte Kontrolle

Der Mitarbeiter der Waffenbehörde bearbeitete das Schreiben zunächst selbst, verschwieg aber seinem Arbeitgeber, dass er mehr über den Fall wusste - und woher die Warnung kam. Ein Sachbearbeiter entschied sich schließlich für eine unangekündigte Kontrolle bei Philipp F. Mit dem Wissen des beschuldigten Mitarbeiters hätte die Behörde ihm die Waffe wohl wegnehmen können.

Auch Ermittlungen gegen Mitglieder des "Hanseatic Gun Club"

Außerdem wird gegen drei Mitglieder des "Hanseatic Gun Club" wegen des Verdachts der Falschbeurkundung im Amt ermittelt. Philipp F. hatte eine Prüfung, die Voraussetzung für eine Waffenbesitzkarte ist, nicht bestanden.

Durchsuchungen bei allen vier Beschuldigten

Im Zuge der Ermittlungen wurden am Donnerstag laut Staatsanwaltschaft zehn Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg vollstreckt. Demnach betrafen die Durchsuchungen die Wohnanschriften der vier Beschuldigten, den Arbeitsplatz des Mitarbeiters der Waffenbehörde sowie Räumlichkeiten des "Hanseatic Gun Clubs".

Acht Tote nach Amoklauf

Bei dem Amoklauf am 9. März in der Straße Deelböge im Stadtteil Alsterdorf hatte der 35-jährige Philipp F. bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas sieben Menschen und sich selbst getötet. Neun Menschen wurden verletzt.

