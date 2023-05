Abiturprüfungen in Hamburg Mit Künstlicher Intelligenz geschummelt Stand: 26.05.2023 11:36 Uhr

Hamburger Schüler und Schülerinnen haben offenbar Künstliche Intelligenz (KI) zum Schummeln im Abitur genutzt. Nach Informationen von NDR 90,3 wurden einzelne Abiturienten und Abiturientinnen dabei erwischt, als sie während der schriftlichen Klausuren eine Chatsoftware verwendeten. Die Schulbehörde bestätigte, dass es außerdem mehrere Verdachtsfälle gibt.

Ein Schüler benutzt ein Smartphone unter dem Tisch.

Eigentlich müssen Schülerinnen und Schüler ihr Smartphone vor der Abitur-Klausur abgeben. Einigen war es aber offenbar gelungen, ein Zweitgerät einzuschmuggeln. In mindestens einem Fall entdeckte eine Lehrkraft das Handy, auf dem ein Programm wie ChatGPT geöffnet war. Ein solches Programm kann komplett eigenständig Texte zu jeder beliebigen Fragestellung produzieren. Daraufhin räumte der Schüler den Betrugsversuch wohl ein.

Schulen überprüften weitere Verdachtsfälle mit Software

In anderen Fällen waren Lehrkräfte beim Lesen misstrauisch geworden - weil Teile der Klausur schwach, andere hingegen fehlerfrei waren. Die Schulen setzten daraufhin eine Software ein, die überprüft, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Text von einer KI erstellt wurde. Das Ergebnis: Wahrscheinlich wurde geschummelt. Trotzdem sieht die Rechtsabteilung der Schulbehörde keine Möglichkeit, das sicher nachzuweisen. Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde, sagte: "Letztlich wird es schwer sein, zweifelsfrei ein Plagiat nachzuweisen, falls der Schüler nicht in flagranti erwischt wurde." Werkzeuge zur Überprüfung von KI-generierten Texten würden eben nur angeben, wie wahrscheinlich es sei, dass ein Text mit einer Software erstellt wurde - mehr aber auch nicht. Wie viele Verdachtsfälle es in diesem Jahr gab ist nicht bekannt, da die Fälle nicht gemeldet werden mussten. Sie wurden also nicht formal erfasst und gezählt.

Schulleitungen fordern klarere Regelungen von Behörde

Der Vorsitzende der Vereinigung der Hamburger Gymnasialschulleitungen, Christian Gefert, geht nicht davon aus, dass massenhaft im Abitur geschummelt wurde. Er forderte aber, dass die Behörde klarer regeln sollte, wie die Schulen mit dem Thema KI rechtssicher umgehen können. Die Behörde wies den Vorwurf zurück. Man habe die Schulen ausführlich schriftlich informiert.

Schüler:innenkammer: Schummeln gab es schon immer

Ein Sprecher der Schüler:innenkammer Hamburg sagte, es sei richtig, dass ChatGPT eine neue Art des Schummelns ermögliche, Schummeln an sich sei aber nicht neu an der Schule. "Deshalb ist das hier auch keine problematische Entwicklung, es ist nur eine Entwicklung, an die wir uns anpassen müssen - wie an jede andere auch", so der Sprecher weiter. Die Schüler:innenkammer fordert, dass weniger über Betrugsfälle, sondern mehr über die Chancen diskutiert werden sollte, die der Einsatz von KI an Schulen biete.

