Stand: 01.07.2023 14:06 Uhr

Vor der am Montag geplanten Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in Bremen haben SPD und Grüne für die Fortsetzung des rot-grün-roten Bündnisses gestimmt. Die Linkspartei entscheidet morgen.

Von Lisa-Maria Röhling

Die SPD hat für die Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Koalition im Bremer Senat gestimmt. 130 Delegierte waren, bei wenigen Nein-Stimmen und Enthaltungen, für den Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und Linken. Auch die Grünen haben einer Fortsetzung der Koalition zugestimmt. Die Linke trifft sich am Sonntag zur Abstimmung über Rot-Grün-Rot.

Hitzige Diskussionen gab es zuvor auf dem SPD-Parteitag zum Klinikum Links der Weser (LDW). Mehrere Delegierte hatten in einer Aussprache angekündigt, dass sie gegen den Koalitionsvertrag stimmen wollten, weil im Koalitionsvertrag kein klares Bekenntnis zum Herzzentrum im LDW steht. Viele SPD-Mitglieder kritisierten die Geno-Politik.

In seiner Rede hat sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) auf die Geschäftsleitung der Klinik berufen, die eine Verlegung des Herzzentrums gefordert habe. Laut dem Plan solle die Grundversorgung im LDW erhalten bleiben. "Ich halte den Plan der Geschäftsleitung für plausibel", so Bovenschulte. Trotzdem müsse der Schritt noch gut diskutiert werden.

Kita-Ausbau hat laut Bovenschulte "höchste Priorität"

Ein weiterer Schwerpunkt in den kommenden Jahren ist laut Bovenschulte der Kita-Ausbau. Höchste Priorität für die Koalition habe, dass jedes Kind einen Kita-Platz bekommt. Es gebe zwar einen Rechtsanspruch für Eltern auf einen Kita-Platz, allerdings nicht in der Praxis, sagte der Bürgermeister. Das könne sich Bremen nicht mehr leisten, findet Bovenschulte: "Wenn die Kinder nicht in der Kita sind, dann können sie keinen Schulerfolg haben."

Veränderungen will Bovenschulte auch bei der Verkehrspolitik, die bisher in Bremen von den Grünen im Verkehrsressort geleitet wurde. Der Senat stehe zwar weiter zur Verkehrswende, aber das passiere nicht, indem man versuche, es mit der Brechstange zu machen und alle mit ideologischen Auseinandersetzungen gegeneinander aufzubringen. Eine Konsequenz aus der bisherigen Verkehrspolitik: Die SPD übernimmt das Ressort.

Die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin Özlem Ünsal ist für den Bereich Bau, Verkehr und Stadtentwicklung vorgesehen und könnte beim Parteitag offiziell nominiert werden. Auch Bürgermeister Bovenschulte, Innensenator Ulrich Mäurer und Bildungssenatorin Sascha Aulepp könnten für die Senatorenposten nominiert werden und ihre Ämter weiterführen. Die bisherige Häfensenatorin Claudia Schilling soll das Arbeits-, Sozial- und Justizressort übernehmen.

Auch Grüne stimmen über Koalition ab

Auch die Grünen, hier auf einer Veranstaltung Ende Mai, treffen sich an diesem Samstag, um unter anderem über Senatorenposten abzustimmen.

Fast zeitgleich hatten auch die Parteimitglieder der Grünen über den Koalitionsvertrag beraten – und der Koalition schließlich zugestimmt. Außerdem stellen sich ebenfalls die beiden Nominierten für die Senatorenposten vor: Der ehemalige grüne Fraktionschef Björn Fecker soll das Finanzressort übernehmen. Die Grünen-Politikerin Kathrin Moosdorf ist für Klima und Umwelt eingeplant. Die Linken stimmen am Sonntag über den rot-grün-roten Koalitionsvertrag ab.

