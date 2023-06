Einsatz in Brandenburg 150 Hektar Wald in Flammen - Tendenz steigend Stand: 05.06.2023 10:06 Uhr

Der Walbrand bei Jüterbog in Brandeburg weitet sich noch immer aus. Das Feuer auf einem ehemaligen Militärgebiet kann wegen der Munitionsbelastung weiterhin nicht direkt gelöscht werden. Nun könnten Panzerfahrzeuge helfen.

Für das Waldbrand-Gebiet bei Jüterbog (Teltow-Fläming) südlich von Berlin gibt es weiterhin keine Entwarnung. Am Sonntagabend habe auffrischender Wind für eine Ausbreitung des Feuers gesorgt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montagmorgen. Die Fläche habe sich beträchtlich vergrößert.



Zusätzliche Feuerwehrleute mussten alarmiert werden. Mit acht Löschfahrzeugen habe die Ausbreitung nach drei Stunden gestoppt werden können. Das Feuer habe sich auf den errichteten Schutzstreifen zubewegt, diesen beizubehalten habe höchste Wichtigkeit um die in der Umgebung lebenden Menschen zu schützen.

Drohnen-Einsatz soll Ausbreitung klären

Am Montagvormittag will die Feuerwehr mit einer Drohne herausfinden, wie groß der Brand tatsächlich ist. Am Sonntag war ein Gebiet mit einer Größe von 150 Hektar betroffen.



Räumpanzer würden aufgrund der Munitionsbelastung des Gebiets erst einmal nicht eingesetzt, teilte die Sprecherin mit. Ziel sei vorerst die Einhaltung des Schutzstreifens und damit der Schutz der umliegenden Ortschaften.

Das Feuer kann weiterhin nicht direkt bekämpft werden. Wegen der Munitionsbelastung sei es nur möglich, sich auf geräumten Wegen rund um das Gebiet zu bewegen. Die Feuerwehr kontrolliere den Brandschutzstreifen und halte ihn nass, um zu verhindern, dass das Feuer auf weitere Areale übergreift, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Rico Walentin, dem rbb am Sonntag.

Derzeit keine Gefahr für Menschen

Noch sei der Brand aber weit entfernt von Ortschaften, Gefahr für Menschen bestehe daher nicht. Der Waldbrand war am Mittwochabend auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebrochen.



Ein weiterer Waldbrand bei Tornow im Landkreis Dahme-Spreewald konnte dagegen am Sonntag nach wenigen Stunden gelöscht werden. Dort waren etwa 4.000 Quadratmeter betroffen.

