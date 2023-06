Die Journalistin Ulrike Demmer ist zur neuen Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) gewählt worden. Der Rundfunkrat des ARD-Senders stimmte für die 50-Jährige als reguläre Nachfolgerin von Patricia Schlesinger.

Der rbb-Rundfunkrat hat sich am Freitag für Ulrike Demmer als neue Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg ausgesprochen. Sie wurde mit der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Rundfunkratsmitglieder gewählt.



Ulrike Demmer war in der Vergangenheit unter anderem für das ZDF, den "Spiegel" sowie Radioeins vom rbb als Journalistin tätig. Zwischen 2016 und 2021 war sie stellvertretende Regierungssprecherin unter der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.



