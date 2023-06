rbb Weiterer Kandidat für Intendantenwahl Stand: 07.06.2023 20:16 Uhr

Jan Weyrauch, bislang Programmdirektor von Radio Bremen, ist nun doch in die engere Auswahl für den Intendantenposten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg gekommen. Er erweitert den Kreis der bisher drei Kandidatinnen.

Gut eine Woche vor der Intendantenwahl beim rbb wird der Kreis der Kandidaten erweitert.



Wie der rbb-Rundfunkrat am Mittwochabend mitteilte, wird ein weiterer Bewerber zur Vorstellungsrunde vor dem Aufsichtsgremium am Donnerstag eingeladen. Es handelt sich um Jan Weyrauch (55), derzeit Programmdirektor bei Radio Bremen.

Drei Kandidatinnen für neue rbb-Intendanz stehen fest Für den Intendantenposten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) stehen drei Kandidatinnen in der engeren Auswahl. Sie wurden nach Angaben des Senders aus 50 eingegangenen Bewerbungen ausgewählt.mehr

Zuvor Kritik aus der Findungskommission

Jan Weyrauch gehörte bereits zum Kandidatenkreis, war dann aber aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die Vertragskonditionen ausgeschieden. Er teilte dem Rundfunkrat am Mittwoch mit, dass er trotz unveränderter Rahmenbedingungen nun doch für die Kandidatur zur Verfügung stehe.



Der Vorsitzende des rbb-Rundfunkrates, Oliver Bürgel, sagte zur Begründung der Entscheidung: "Wir wollen die Wahl nicht durch eine fortlaufende Diskussion um die Kandidatenauswahl belasten. Die Vertragsmodalitäten müssen durch den Verwaltungsrat beschlossen werden."



Dieser Wende vorausgegangen waren Vorwürfe aus der Findungskommission zur Vor-Auswahl. Die Personalvertretungen hatten am Dienstag kritisiert, dass die Findungskommission dem Rundfunkrat nicht alle geeigneten Kandidaten vorstellen würde.

Beschäftigten-Vertreter kritisieren Suche für rbb-Intendanz In Reaktion auf die Verkündung der Kandidaten für die rbb-Intendantinnenwahl hat die Personalvertretung des Senders Kritik am Verfahren geübt. Dabei richtet sich der Einspruch der Beschäftigtenvertreter gegen den Ausschluss eines Kandidaten.mehr

Weyrauch arbeitete für rbb-Welle Fritz

Jan Weyrauch ist gebürtiger Berliner. Er studierte Theaterwissenschaften an der FU Berlin und besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. Er arbeitete für das Radioprogramm Fritz des damaligen ORB (heute rbb), den Hessischen Rundfunk und ist seit 2011 Programmdirektor von Radio Bremen.



Neben Weyrauch stehen am 16. Juni Dr. Heide Baumann (50), u. a. ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland, Ulrike Demmer (50), früher u. a. stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, und Juliane Leopold (40), Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, zur Wahl.

Hinweis der Redaktion: Juliane Leopold ist derzeit Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell und Redaktionsleiterin von tagesschau.de.