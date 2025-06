Brandenburg Vermummte greifen Teilnehmer von Protestaktion an Stand: 15.06.2025 16:30 Uhr

Vermummte haben im brandenburgischen Bad Freienwalde Besucher einer Protestaktion gegen Rechtsextremismus attackiert. Es blieb bei leichten Verletzungen. Die Verdächtigen konnten vor Eintreffen der Polizei flüchten.

Vermummte haben die Veranstaltung "Für ein buntes Bad Freienwalde" mit Schlagwerkzeugen bewaffnet angegriffen.



Gegen 12 Uhr verschafften sich in der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) nach Beobachtung eines rbb-Reporters rund ein Dutzend vermummte Menschen Zugang zum Veranstaltungsort. Auch die Brandenburger Polizei bestätigte den Vorfall am frühen Nachmittag.

Einer der maskierten Angreifer schlägt auf einen Besucher ein.

Innenminister Wilke verurteilt Angriff und reist nach Bad Freienwalde

Die Angreifer attackierten demnach mehrere Teilnehmende, die zum Teil der queeren Community angehören und sich gegen Rechtsextremismus in Brandenburg positionieren. Nach ersten Erkenntnissen seien dabei Holzstöcke oder andere Schlagwerkzeuge eingesetzt worden, wie die Polizei mitteilte. Nach Beobachtungen des rbb-Reporters gab es auch Schläge ins Gesicht. Mindestens zwei Menschen wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Der Brandenburger Innenminister René Wilke (parteilos) ist auf dem Weg nach Bad Freienwalde und wird am Nachmittag dort erwartet, um mit Betroffenen und der Polizei zu sprechen. Er verurteilte den Angriff in einem Statement.



"Wer Menschen attackiert, die ein Familien- und Kinderfest organisieren oder daran teilnehmen, bewegt sich weit außerhalb dessen, was wir als Gesellschaft akzeptieren können und dürfen. Jene greifen unser Zusammenleben als Gesellschaft selbst an", sagte Wilke. Dagegen müsse man sich gemeinschaftlich einsetzen, unabhängig der politischen Auffassung, "denn es geht um keine Trivialität, sondern den Schutz unveräußerlicher Rechte für uns alle", so Wilke.

Initiative möchte Räume für Vielfalt in Bad Freienwalde erhalten Bei der Bundestagswahl hat die AfD in Brandenburg mit Abstand die meisten Stimmen geholt, auch in Bad Freienwalde. Ehrenamtliche Helfer setzen sich umso stärker für eine offene Gesellschaft und Integration ein. Eine davon ist Judith Strohm. Bei der Bundestagswahl hat die AfD in Brandenburg mit Abstand die meisten Stimmen geholt, auch in Bad Freienwalde. Ehrenamtliche Helfer setzen sich umso stärker für eine offene Gesellschaft und Integration ein. Eine davon ist Judith Strohm. mehr

"Es ging extrem schnell"

Die Angreifer flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Es soll sich um eine Gruppe von zehn bis fünfzehn Personen handeln. Einige von ihnen waren vermummt, heißt es. Die Polizei konnte die Täter nach eigenen Angaben bislang nicht ausfindig machen, hat aber Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen zu schildern.

"Es ging extrem schnell und wir haben auch selbst einen Moment gebraucht, um zu realisieren, was da überhaupt passiert", sagte Judith Strom, Sprecherin von "Bad Freienwalde bleibt bunt" nach dem Angriff am Sonntag rbb|24. Solch eine gewalttätige Attacke habe es nach Stroms Einschätzung in Bad Freienwalde noch nicht gegeben. "Es gab schon immer, ich sag jetzt mal, die Beobachtung von der anderen Straßenseite, dass Menschen versucht haben, uns zu filmen oder zu fotografieren und dann auch mal einen hässlichen Spruch rübergerufen haben. Aber in dieser Form sind wir tatsächlich noch nie attackiert worden."



Die Angreifer, die sich maskiert hatten, beschrieb Strom "von der Statur her sehr schlank und von den Bewegungen extrem agil". Sie seien durchtrainiert und sportlich gewesen. "Ich würde mal sagen, in der Tendenz waren es eher jüngere Menschen, also Jugendfliche oder junge Erwachsene."

Veranstalter berichten von Störungen im Vorfeld

Die Veranstaltung wurde nach dem Vorfall trotzdem eröffnet. 25 zum Teil schwer bewaffnete Beamte sicherten das Areal ab.



Bereits im Vorfeld hatten die Veranstalter von Störungen berichtet. So seien rund 40 Plakate, die auf die Veranstalung verweisen sollten, im Umkreis der Stadt abgerissen und gestohlen worden. Zu Einzelheiten wird die Polizei sich im Laufe des Nachmittages äußern.

Die Initiative "Bad Freienwalde ist bunt" wurde 2021 gegründet und setzt sich für Vielfalt in der Gesellschaft ein. Bad Freienwalde hat rund 12.000 Einwohner. Bei der Bundestagswahl 2025 im Februar wählten hier mehr als 40 Prozent der Menschen die AfD.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.06.2025, 14:00 Uhr