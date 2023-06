Brandenburg Mehrere Verletzte bei Brand in Karls Erlebnis-Dorf Stand: 06.06.2023 16:04 Uhr

Nach einem Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf westlich von Berlin sind vier Besucher ins Krankenhaus gekommen. Der Park wurde geräumt, Restlöscharbeiten laufen. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

zehn verletzte Besucher, ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen

Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt

Mitarbeiter konnten Tiere aus Ställen retten

Hof strebt an, am Mittwoch wieder zu öffnen

Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erlebnis-Dorf in Elstal bei Wustermark (Havelland) ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zehn Personen verletzt. Vier von ihnen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Es sei niemand ernsthaft zu Schaden gekommen, hieß es. Ein Feuerwehrmann litt zudem an Kreislaufproblemen.

Am frühen Nachmittag war der Brand nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Die unmittelbare Gefahr sei beseitigt, die Restlöscharbeiten würden aber noch einige Stunden in Anspruch nehmen, sagte der Einsatzleiter Jürgen Scholz dem rbb.



Ein Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zwei andere Gebäude standen im Vollbrand, das "war von uns nicht zu bewältigen gewesen", so Scholz weiter. "Die Hauptaufgabe war wirklich die Abschirmung des Haupthauses."

Brand bei Karl´s Hof im Elstatal

Feuer soll in Werkstatt ausgebrochen sein

Bei den beiden anderen Gebäuden handelt es sich laut dem Sprecher um die sogenannte Kartoffelrutsche, in der auch viel Stroh lag, sowie eine Werkstatt. Die ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. In der Werkstatt soll sich das Feuer auch entwickelt haben - die Ursache ist noch unklar.



Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet - zum einen lagerten in der Werkstatt viele brennbare Flüssigkeiten, zum anderen standen die Gebäude sehr dicht beieinander, wie es hieß. Auf Bildern in den sozialen Medien war eine hohe Rauchsäule über dem Gelände zu sehen.



Insgesamt waren mehr als 60 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen vor Ort. Die Besucher, zum Zeitpunkt des Brandes waren es etwa 200 Menschen, hatten sich auf dem Parkplatz vor dem Hof versammelt. Entgegen ersten Meldungen blieben die Tiere des Parks unverletzt. Sie konnten laut Feuerwehr von den Mitarbeitern des Erlebnis-Dorfes aus einem brennenden Stall gerettet werden.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, war die Auf- und Abfahrt der B5 in dem Bereich um Karls Erlebnis-Dorf gesperrt.

Vergleichsweise geringer Schaden - Park will am Mittwoch wieder öffnen

Nach dem Brand will Geschäftsführer Robert Dahl den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass das schon am Mittwoch wieder möglich sei, sagte Dahl am Dienstagnachmittag. Das werde sich endgültig am Abend entscheiden, hieß es.



Dahl lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. "Mehr Glück hätten wir in dieser Situation gar nicht haben können." So seien auch verhältnismäßig wenig Besucher während des Brands vor Ort gewesen - an einem Dienstagmittag in der Schulzeit und bei eher bescheidenem Wetter.



Er habe gegenüber den Einsatzkräften ein "Riesengefühl der Dankbarkeit", sagte Dahl. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine "sechsstellige Summe".

Sieben Karls-Standorte in Deutschland

Karls Erlebnis-Dorf ist ein Freizeitpark für Familien, bei dem sich alles um die Erdbeere dreht. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucher. Es ist eine Mischung aus Hofladen, Manufaktur, Restaurantbetrieb und Fahrgeschäften.



Nach Angaben des Unternehmens gibt es bereits sieben Standorte mit unterschiedlichen Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg.

