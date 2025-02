Demonstration in Berlin Zehntausende fordern "Brandmauer" gegen AfD Stand: 02.02.2025 16:58 Uhr

Das gemeinsame Votum von Union und AfD treibt auch am Sonntag zahlreiche Menschen auf die Straße. In Berlin versammelten sich etwa 60.000 Demonstranten vor dem Reichstagsgebäude, die den Erhalt der "Brandmauer" gegen die AfD forderten.

Aus Protest gegen einen Rechtsruck in Deutschland finden am Wochenende mehrere Demonstrationen statt – auch in Berlin und Brandenburg.



In Berlin hat am Sonntagnachmittag eine Demonstration für den Erhalt der "Brandmauer" gegen die AfD begonnen. Der Demonstrationszug soll nach einer kurzen Auftaktkundgebung vor dem Reichstagsgebäude über die Straße des 17. Juni zum Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, führen. Dort ist für 17:15 Uhr die Abschlusskundgebung geplant.

Zahlreiche Menschen strömen zu der Demo in Berlin

Friedman nennt AfD "Partei des Hasses"

Eine Polizeisprecherin sprach gegenüber dem rbb von schätzungsweise rund 60.000 Personen, die sich rund um die Reichstagswiese versammelt hätten. Der Zulauf dauerte am Nachmittag aber noch an. Erwartet worden waren rund 20.000 Demonstranten. Viele Teilnehmer haben Plakate und Transparente dabei. Auf ihnen ist unter anderem zu lesen "Fritz, hör auf Mutti", "Es ist 5 vor 1933" und "Kein Merz im Februar".



Der Publizist Michel Friedman, der vor wenigen Tagen aus Protest aus der CDU ausgetreten war, erinnerte bei der Auftaktkundgebung an das Versprechen, dass die Würde jedes Menschen unantastbar sei. Die AfD bezeichnete er als eine "Partei des Hasses". Dass CDU/CSU mit ihr gemeinsam für eine schärfere Migrationspolitik gestimmt hatten, nannte Friedman einen "unentschuldbaren Fehler".



Zu der Demonstration unter dem Motto "Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer" haben die Kampagnen-Organisation Campact gemeinsam mit dem DGB Berlin-Brandenburg und "Fridays for Future" aufgerufen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 500 Kräften vor Ort.

Demonstration in Potsdam

In Potsdam haben am Nachmittag Hunderte Menschen für Demokratie, Weltoffenheit und Vielfalt demonstriert. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hielt ein Grußwort und bekräftigte, es dürfe nie eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten geben.

Demonstration auf dem Alten Markt in Potsdam

Zu dem Protest auf dem Alten Markt hatte das Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" aufgerufen. Nach Schätzung der Organisatoren beteiligten sich rund 2.500 Menschen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im "unteren vierstelligen Bereich". Der Protest richtete sich vielfach gegen die AfD - auch zahlreiche Plakate mit Aufschriften gegen CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz wurden gezeigt.



Eine weitere Demonstration war am Nachmittag in Brandenburg an der Havel auf dem Altstädtischen Markt angekündigt. Bereits am Samstag gab es Veranstaltungen in Cottbus und in Fürstenwalde.

Proteste gegen Kurs der CDU

Hintergrund der aktuellen Proteste ist der Kurs der Union in der Migrationspolitik und ihre Bundestagsabstimmung mit der AfD. CDU-Kanzlerkandidat Merz hatte in dieser Woche für Empörung gesorgt, weil er im Bundestag in Kauf nahm, dass AfD-Stimmen ausschlaggebend waren, dass sein Fünf-Punkte-Migrationsplan am Mittwoch eine Mehrheit bekam. Ein Gesetzentwurf der Union zur Begrenzung der Migration scheiterte am Freitag im Bundestag trotz der Zustimmung der AfD.



Bereits am vergangenen Donnerstag hatten sich mehrere Tausend Menschen zu einer Demonstration vor der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Tiergarten versammelt. Am vergangenen Wochenende protestierten vor dem Brandenburger Tor in Berlin Zehntausende Menschen gegen die geplante Abstimmung.

