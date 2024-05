Berlin Haus nach Wasserrohrbruch einsturzgefährdet Stand: 28.05.2024 15:56 Uhr

In Berlin hat ein Wasserrohrbruch auf der Sonnenallee für Überschwemmungen gesorgt. Dabei wurden Teile der Straße sowie ein Gebäude unterspült. Das Wohnhaus gilt nun als einsturzgefährdet. Mehrere Menschen mussten evakuiert werden.

Aufgrund eines Wasserrohrbuchs war die Sonnenallee über mehrere Stunden überschwemmt - das Wasser ist mittlerweile abgeflossen

Die Straße wurde unterspült und ist zwischen Grenzallee und Treptower Straße bis auf Weiteres gesperrt

Ein Eckhaus gilt als einsturzgefährdet, weitere werden überprüft, Mieter mussten evakuiert werden und sind vorläufig in Bussen untergebracht

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Neuköllner Sonnenallee am Dienstagmorgen haben Feuerwehr und Polizei mehrere Häuser evakuiert. Ein Feuerwehrsprecher spricht gegenüber dem rbb von einer "großflächigen Evakuierung". Teilweise wurde der Strom abgestellt. Das Leck wurde mittlerweile wieder notdürftigabgedichtet, hieß es. Die Wasserbetrieben kündigten aber an, dass die Bauarbeiten mehrere Wochen andauern werden.

Ein Haus gilt nach Angaben der Feuerwehr als einsturzgefährdet, weitere Gebäude würden daraufhin geprüft. Außerdem sind demnach die Keller einiger Häuser vollgelaufen, das Wasser musste abgepumpt werrden.

Am Vormittag war die Sonnenallee überschwemmt.

Zeitweise großflächige Überschwemmung

Auf Bildern ist zu sehen, dass die Straße zeitweise großflächig überschwemmt war. Nach rbb-Informationen ist das Wasser wieder abgeflossen. Die Straße und ein großes Mietshaus an der Ecke Sonnenallee und Ederstraße - welches nun als einsturzgefährdet gilt -wurden laut Feuerwehr unterspült.



Bis zu 50 Menschen wurden von der Feuerwehr aus ihren Wohnungen geholt und mehrere Gebäude wurden geräumt. Einige Menschen mussten betreut und versorgt werden, vor allem ältere und beeinträchtigte Menschen. Strom und Gas wurde für viele Häuser abgestellt. Zeitweise hatten Haushalte in der Umgebung kein Wasser, einige sind nach wie vor ohne Wasserversorgung.



Die evakuierten Menschen werden nach Informationen eines rbb-Reporters momentan in BVG-Bussen untergebracht. Die meisten könnten vermutlich zeitnah wieder in ihre Häuser zurück, bei den Bewohnern des einsturzgefährdeten Hauses wird dies allerdings noch länger dauern.

Ein Teil der Sonnenallee ist gesperrt. Autofahrer kommen in beiden Richtungen zwischen Grenzallee/ Dammweg und Treptower Straße nicht durch, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am frühen Morgen mitteilte.

Leck gefunden

Das gefundenen Leck konnte nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile abgedichtet werden. Bei der kaputten Leitung handelte es sich um eine Leitung mittlerer Größe, etwa 40 Zentimeter dick, die mehrere Haushalte versorgt und von der kleinere Leitungen abgehen, wie eine Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe dem rbb mitteilte. Der Rohrschaden befand sich vor dem Haus der Braunschweiger Straße 1.



Das geschädigte Rohr ist laut einem Sprecher der Wasserbetriebe bereits 1908 eingesetzt worden. Die rund 40 Meter lange Leitung muss ihm zufolge vollständig ausgetauscht werden. Dafür müssten zwei Bäume gefällt werden und die Bauarbeiten werden sich vermutlich bis zu vier Wochen hinziehen.

An diesem Autoreifen ist erkennbar, wie hoch das Wasser stand.

