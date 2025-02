Theater Lilienthal übernimmt Leitung der Berliner Volksbühne Stand: 07.02.2025 12:11 Uhr

Der Dramaturg Matthias Lilienthal wird neuer Intendant der Berliner Volksbühne. Er leitete bereits das Berliner HAU und die Münchener Kammerspiele - und tritt jetzt die Nachfolge von René Pollesch an, der 2024 verstarb.

Der Theatermacher Matthias Lilienthal übernimmt ab der Spielzeit 2026/2027 die Intendanz der Berliner Volksbühne. Er soll von einem beratenden Team unterstützt werden, das aus der österreichischen Performance-Künstlerin Florentina Holzinger und der kapverdischen Choreographin Marlene Monteiro Freitas besteht, wie Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) mitteilte.



Als Frank Castorfs Chefdramaturg und Stellvertreter hatte Lilienthal zwischen 1991 und 1998 bereits an der Volksbühne gearbeitet. Von 2003 bis 2012 leitete er das HAU in Berlin. Er war auch Intendant der Münchner Kammerspiele.



Holzinger, die schon mehrfach an der Volksbühne inszeniert hat, bildet mit Freitas ein sogenanntes Artistic Board. Die mehrfach ausgezeichnete Österreicherin ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenstücke - zuletzt etwa für die blutige und provokante Opernperformance "Sancta".

Übergangsintendanz am Theater scheiterte

Lilienthal wurde 1959 in Berlin geboren und studierte Theaterwissenschaft an der Freien Universität. Nach ersten Engagements in Basel kam er Anfang der 1990er Jahre an die Volksbühne Berlin als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant.



Sein Vorgänger Pollesch hatte die Leitung der Bühne 2021 übernommen. Zuvor war er seit 2001 als Autor und Regisseur an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz unter der Intendanz von Frank Castorf tätig. Pollesch starb im Februar 2024 unerwartet. Eine Übergangsintendanz am Theater scheiterte daraufhin.

Volksbühne streicht Produktionen

Die Kulturszene in Berlin ist in großer Sorge, seit der Berliner Senat bekannt gab, im Landeshaushalt insgesamt drei Milliarden Euro einsparen zu wollen. Als Reaktion auf die Sparmaßnahmen im Berliner Kulturetat hatte die Volksbühne angekündigt, zwei Produktionen für dieses Jahr zu streichen. "Wir werden im 1. Halbjahr in 2025 auf eine Produktion verzichten müssen und auf eine weitere in der 1. Hälfte der Spielzeit 25/26", teilte das Berliner Theater mit.



Dabei handle es sich um Stücke, die für das Große Haus im Kalenderjahr 2025 geplant waren. Die Volksbühne muss den Kürzungsvorgaben des Berliner Senats zufolge zwei Millionen Euro in diesem Jahr einsparen.

