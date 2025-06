Gewalt im Wahlkampf Haftstrafen nach Angriff auf SPD-Mitglieder Stand: 19.06.2025 16:43 Uhr

Ein brutaler Angriff auf Wahlkampfhelfer der SPD in Berlin machte im Dezember bundesweit Schlagzeilen. Nun sind vier mutmaßliche Neonazis wegen gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen verurteilt worden.

Gut ein halbes Jahr nach einer Attacke auf SPD-Mitglieder im Bundestagswahlkampf in Berlin sind am Donnerstag vier mutmaßliche Neonazis aus Sachsen-Anhalt zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten verhängte gegen sie Haftstrafen zwischen einem Jahr und neun Monaten sowie zwei Jahren und acht Monaten.



In zwei Fällen soll in einem halben Jahr darüber entschieden werden, ob die Jugendstrafen zur Bewährung ausgesetzt werden können. Sie bleiben so lange auf freiem Fuß.

Angriff auf SPD-Wahlkämpfer - ein Angeklagter gesteht Ein brutaler Angriff auf Wahlkampfhelfer der SPD in Berlin-Lichterfelde machte im Dezember bundesweit Schlagzeilen. Ins Visier der Ermittler gerieten mutmaßlich Rechtsextreme. Vier Männer stehen vor Gericht - ein Angeklagter gesteht. Ein brutaler Angriff auf Wahlkampfhelfer der SPD in Berlin-Lichterfelde machte im Dezember bundesweit Schlagzeilen. Ins Visier der Ermittler gerieten mutmaßlich Rechtsextreme. Vier Männer stehen vor Gericht - ein Angeklagter gesteht. mehr

SPD-Anhänger an Bushaltestelle attackiert

Die 17 bis 20 Jahre alten Männer hätten sich unter anderem der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, hieß es. "Alle vier waren an den Taten beteiligt", sagte der Vorsitzende Richter Gregor Kaltenbach. Es gebe keinen Zweifel, dass sie die Opfer aus ihrer politischen Gesinnung heraus attackiert hätten.



Die jungen Männer, die in Berlin eigentlich an einer Demonstration des rechten Spektrums teilnehmen wollten, hatten laut Anklage am 14. Dezember 2024 gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle in Berlin-Lichterfelde Eheleute attackiert, die rote Mützen mit SPD-Logo trugen. Der 50-jährige Mann sei durch Tritte und Schläge mit Springerstiefeln auch gegen den Kopf verletzt worden. Als Polizisten eintrafen, seien auch diese attackiert worden.



Die Staatsanwältin sagte in ihrem Plädoyer, es habe sich eindeutig um eine politisch motivierte Tat gehandelt. Sie beantragte Jugendstrafen zwischen zweieinhalb und drei Jahren und vier Monaten. Zwei Verteidiger plädierten auf Bewährungsstrafen, einer auf eine Verwarnung, der Anwalt eines 17-Jährigen forderte Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Sendung: rbb24 Inforadio, 19.06.2025, 15:30 Uhr