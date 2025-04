Silvesternacht in Berlin Rakete in Wohnung geschossen - Bewährungsstrafe verhängt Stand: 09.04.2025 14:13 Uhr

In der Silvesternacht hatte ein Influencer in Berlin eine Rakete in eine Wohnung geschossen. Nun wurde er zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine deutlich höhere Strafe gefordert.

Im Prozess wegen eines Raketenschusses auf eine Berliner Wohnung in der Silvesternacht, hat das Berliner Landgericht am Mittwochmittag einen 23-jährigen Influencer wegen Sachbeschädigung zu sechs Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt, der Bewährungszeitraum beträgt zwei Jahre. Der Haftbefehl gegen den Mann aus dem Westjordanland wurde aufgehoben.



Die Richter blieben damit unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte zwei Jahre auf Bewährung wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung beantragt.

Staatsanwaltschaft sah kein Versehen

Die Staatsanwaltschaft warf dem Influencer versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Er soll die Feuerwerksrakete "aus Eigennutz und völliger Rücksichtslosigkeit" gezielt in die Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen und ein Video davon auf seinem Instagram-Account veröffentlicht haben, so die Anklage.



Die Verteidigung hat beantragt, den 23-Jährigen vom Vorwurf der versuchten schweren Brandstiftung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung freizusprechen. Ihm sei lediglich eine Sachbeschädigung vorzuwerfen. Durch die Untersuchungshaft habe der Influencer bereits seine Strafe erhalten.



Ein Versehen sieht der Staatsanwalt nicht: "Dass man nicht weiß, was man tut, halte ich für lebensfremd und widerlegt." Verteidiger Czapp widersprach dem deutlich: Man könne nicht davon ausgehen, dass sein Mandant "Tod und Verderben" in Kauf genommen habe. Man könne dem Angeklagten keinen Vorsatz unterstellen. Ein Urteil soll noch am Mittwoch fallen.

Angeklagter spricht von Versehen

Der Influencer hatte vor Gericht sein Bedauern ausgedrückt und über seine Verteidiger erklärt, es handele sich um ein Versehen. Sein Mandant sei davon ausgegangen, dass das Feuerwerk in den Himmel gehe, so der Verteidiger.



Auf dem Video war zu sehen, wie der 23-Jährige aus der Hand eine Feuerwerksrakete zündet und auf ein Mehrfamilienhaus richtet. Die gezündete Rakete fliegt danach durch ein Fenster und explodiert im Inneren eines Zimmers. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Bett und Tapete im Schlafzimmer beschädigt. Der Wohnungsinhaber habe die brennenden Überreste der Rakete schnell aus dem Fenster geworfen und so ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnung verhindert. Es wurde niemand verletzt.

Junger Mann seit Anfang Januar in U-Haft

Die Aufnahme auf dem Instagram-Account des arabischen Influencers mit mehr als 310.000 Followern wurde laut Staatsanwaltschaft mehr als sechs Millionen Mal binnen kurzer Zeit aufgerufen. Nach mehr als 36 Stunden war sie gelöscht. Nutzer auf anderen Plattformen, etwa X, hatten den Mitschnitt jedoch weiterverbreitet.



Der Angeklagte wurde am 4. Januar am Hauptstadtflughafen BER festgenommen, als er Deutschland verlassen wollte. Seitdem befindet sich der 23-Jährige wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

