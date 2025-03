Im Alter von 55 Jahren Rosenstolz-Sängerin Anna R. gestorben Stand: 17.03.2025 15:07 Uhr

Mit Peter Plate bildete sie als Rosenstolz eines der erfolgreichsten deutschen Pop-Duos der letzten Jahrzehnte. Für den Herbst waren Konzerte angekündigt. Nun ist die Berliner Sängerin Anna R. überraschend gestorben.

Die Sängerin der Band Rosenstolz, Anna R. (bürgerlich: Andrea Neuenhofen geb. Rosenbaum), ist tot. Sie wurde 55 Jahre alt. Das teilten zunächst ihre Band-Kollegen am Montag auf Instagram mit. Ihr Management bestätigte dem rbb auf Nachfrage ihren Tod.



Auf der offiziellen Instagram-Seite der Sängerin heißt es: "Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und 'König:in' schockiert und verwirrt uns zutiefst. Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als 'Pop-Maus'." Sie sei in Berlin gestorben.

Fünf Nummer-eins-Alben

Rosenstolz war eines der in Deutschland erfolgreichsten Pop-Duos der vergangenen Jahrzehnte. Zwischen 1991 und dem als "Pause" bezeichneten vorläufigen Ende der Zusammenarbeit 2012 spielten die als Andrea Rosenbaum geborene Sängerin und der Songwriter und Sänger Peter Plate zwölf Alben ein, von denen fünf auf Platz eins landeten. Das erfolgreichste Album "Das große Leben" von 2006 hielt sich mehr als zwei Jahre in den Charts.



Die in Ost-Berlin geborene Anna R., eine gelernte Chemielaborantin und Musikalienhändlerin, versuchte sich zunächst als Barsängerin. Kurz nach der Wende lernte sie Plate kennen, die beiden fanden schnell eine gemeinsame musikalische Basis. Angeblich vergingen nur drei Tage bis die ersten Songs fertig waren. Peter Plate spielte Keyboard und komponierte, Anna R. stand als Sängerin im Mittelpunkt.



Für den Herbst 2025 waren Solo-Konzerte geplant, auch in den letzten Jahren trat Anna R. noch regelmäßig mit Solo-Projekten auf.

