Berlin Zwei Männer fliehen aus Maßregelvollzug Stand: 24.12.2023 14:07 Uhr

Aus dem Maßregelvollzug in Reinickendorf sind in der Nacht zwei Männer geflohen. Die Suche nach ihnen blieb bislang erfolglos. Die Männer gelten laut Polizei als gefährlich.

In Berlin sind am Heiligabend zwei Insassen aus einer Einrichtung für psychisch kranke Straftäter geflohen.



Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik im Bezirk Reinickendorf, wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte. Eine Fahndung nach den beiden Männern blieb demnach bislang erfolglos. Zuerst berichtete die "B.Z." [externer Inhalt] davon.



Befreiung eines Clan-Mitglieds aus dem Maßregelvollzug verhindert Unbekannte haben versucht, einen Mann aus dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs in Berlin-Buch zu befreien. Nach rbb-Informationen handelt es sich um ein Clan-Mitglied. Das Personal kam den Tätern dazwischen, die nun auf der Flucht sind.mehr

Männer gelten als hochgefährlich

Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein 34-jähriger Patient eine 45-jährige Krankenschwester unter einem Vorwand zu sich gerufen und dann mit einer Pfanne angegriffen. Eine 53-jährige Kollegin kam zu Hilfe und soll dann von dem Mann mit einem Messer attackiert worden sein.



Anschließend flüchtete der mutmaßliche Angreifer mit einem weiteren Insassen von dem Gelände des Maßregelvollzugs. Die Männer gelten als hochgefährlich. Mindestens einer der beiden könnte mit einem Messer bewaffnet sein.



Die Beschäftigten wurden verletzt, die 53-Jährige wurde nach Stichverletzungen am Hals im Krankenhaus behandelt, die 45-Jährige wurde mit einem Gegenstand niedergeschlagen und ambulant versorgt.

Bereits vergangenen Mittwoch Fluchtversuch

In dem Krankenhaus des Maßregelvollzugs im Stadtteil Wittenau werden Straftäter mit psychischen Erkrankungen behandelt.



Erst in der Nacht zum vergangenen Mittwoch hatten Unbekannte versucht, ein Mitglied eines bekannten arabischstämmigen Clans aus einem Berliner Maßregelvollzug im Stadtteil Buch zu befreien. Das Vorhaben scheiterte aber nach Angaben der Senatsgesundheitsverwaltung, weil Wachleute den Einbruch bemerkten und eingriffen. Die Unbekannten flüchteten.

