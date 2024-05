Propalästinensische Demo in Berlin Polizei ermittelt gegen 39 Demo-Teilnehmer Stand: 12.05.2024 16:15 Uhr

Pyrotechnik, Volksverhetzung und Angriffe auf Beamte: Bei einer propalästinensischen Demo im Berliner Bezirk Neukölln am Samstagabend hatte die Polizei viel zu tun. Es gab Dutzende Festnahmen, mehrere Beamte wurden verletzt.

Die Berliner Polizei hat im Zusammenhang mit einer pro-palästinensischen Demonstration und anschließenden Ausschreitungen am Samstagabend im Bezirk Neukölln insgesamt 39 Strafermittlungsverfahren eingeleitet.



Laut Polizei geht es unter anderem um den Verdacht der Volksverhetzung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, versuchte Gefangenenbefreiungen und Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.



Den Angaben zufolge waren am späten Nachmittag etwa 1.500 Menschen von Kreuzberg nach Neukölln gezogen. Einzelne Teilnehmer hätten Flaschen auf Polizisten geworfen.

Polizei: Attacken auf Einsatzkräfte

Gegen 23:30 Uhr habe eine Personengruppe im mittleren zweistelligen Bereich am Rathaus Neukölln Pyrotechnik gezündet und Gegenstände auf die Karl-Marx-Straße geworfen. Es seien auch wieder Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen worden, hieß es.



An verschiedenen Orten in der Gegend rund um die Sonnenallee hätten sich immer wieder Personengruppen versammelt und propalästinensische Parolen skandiert. Nach Angaben eines rbb-Reporters haben die Randalierer zudem Straßen mit Baustellen-Absperrungen, Mülltonnen und Müll blockiert.



Die Polizei hat nach eigenen Angaben 49 Menschen vorübergehend festgehalten, um die Personalien aufzunehmen. Etwa 220 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.

Sendung: rbb24 Inforadio, 12.05.2024, 09:30 Uhr