Zugverkehr über Ostern eingeschränkt Tiefebene im Berliner Hauptbahnhof ist gesperrt Stand: 18.04.2025 15:44 Uhr

Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Der Zugverkehr ist deshalb teilweise eingeschränkt - über Ostern wird die unterste Ebene ganz gesperrt. Viele Fernzüge halten trotzdem am Hauptbahnhof.

Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern erneut wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle acht Gleise dort werden von Karfreitag ab 22 Uhr bis zum kommenden Dienstag, 22. April um 3 Uhr früh nicht angefahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte.



Der Großteil der Fernverkehrszüge, die normalerweise in der Tiefebene gefahren wären, werden in dieser Zeit im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs halten, da sie über die Stadtbahn umgeleitet werden. Das bedeutet auch zusätzliche Stopps in Gesundbrunnen, am Ostbahnhof, am Ostkreuz und in Lichtenberg. Dadurch verlängere sich die Fahrzeit zum Teil um bis zu 20 Minuten, so die Bahn. Vereinzelt komme es auch zu Ausfällen, vor allem auf der Strecke zwischen Hamburg und München. Nicht halten werden die Fernverkehrszüge am Bahnhof Südkreuz.



Sieben Regionalzug-Linien betroffen

Die Bauarbeiten im Keller des Hauptbahnhofs laufen schon seit Mitte Februar. Seitdem können dort nur vier der acht Gleise genutzt werden.



Im Regionalverkehr werden deshalb schon jetzt mehrere Linien umgeleitet oder Halte fallen aus - auch während der Vollsperrung der unteren Ebene. Betroffen sind die Linien RE2, RE4, RE5, RB10, RB14 und RB23 sowie der Flughafen-Express FEX.



An einem Wochenende Ende März war die Tiefebene bereits ein erstes Mal voll gesperrt. Nach Ostern sollen dann alle Gleise in der Tiefebene wieder voll zur Verfügung stehen.

Verkehr am Hauptbahnhof habe stetig zugenommen

Ziel der Bauarbeiten ist laut Bahn, dass Züge schneller und flexibler an die Bahnsteige gelangen können, dafür würden zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. So sollen Züge künftig bei einem besetzten Gleis auf Nachbargleis wechseln können. Auch können laut Bahn durch die neuen Signale zwei Züge hintereinander an einem Bahnsteig halten.



Die Arbeiten seien nötig, da der Verkehr am Berliner Hauptbahnhof seit seiner Eröffnung 2006 kontinuierlich zugenommen hätte. Die S-Bahn und der oberirdische Teil des Hauptbahnhofs sind von den Baumaßnahmen nicht betroffen.