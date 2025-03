Kugelbomben-Explosion in Berlin Polizei durchsucht Wohnungen von Verdächtigen Stand: 27.03.2025 10:23 Uhr

Die Explosion einer Kugelbombe in der Silvesternacht hinterließ in Berlin-Schöneberg ein Bild der Verwüstung. Nun durchsuchte die Polizei die Wohnungen von mehreren Tatverdächtigen.

150 Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen in Schöneberg und Neukölln

Einsatz im Zusammenhang mit der Explosion einer Kugelbombe an Silvester

Ermittlungen richten sich gegen acht Tatverdächtige im Alter von 20 bis 25 Jahren

Die Berliner Polizei durchsucht am Donnerstagmorgen mehrere Räumlichkeiten in Schöneberg und Neukölln.



Den Angaben der Berliner Staatsanwaltschaft zufolge richten sich die Ermittlungen gegen acht Tatverdächtige zwischen 20 und 25 Jahren. Sie sollen in der Silvesternacht in der Schöneberger Vorbergstraße eine Kugelbombe gezündet haben.



Durch die Explosion der Kugelbombe in der Vorbergstraße wurden in der Silvesternacht Häuserfassaden und Autos schwer beschädigt, viele Fensterscheiben gingen zu Bruch. Ein Feuerwehrsprecher sprach damals von einem "Schlachtfeld", das der wohl nicht zugelassene Sprengkörper hinterlassen habe.

150 Beamte im Einsatz

Den Durchsuchungen waren intensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes vorausgegangen. Den Tatverdächtigen wird Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.



Die Polizei veröffentlichte auf der Plattform X einen Videoausschnitt vom Einsatz. Darauf ist zu sehen, wie schwer bewaffnete Polizisten leise die Treppen hochsteigen in einem Wohnblock an der Pallasstraße. Es wird an eine Tür gehämmert. Dann folgt der Ruf "Polizei". Staatsanwaltschaft und Polizei kündigten weitere Details zu dem Einsatz an. An den Einsätzen in Schöneberg und Neukölln waren 150 Polizisten beteiligt.



Kugelbomben sind wegen ihrer hohen Explosionskraft hierzulande nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen.

Sendung: Radioeins, 27.3.2025, 8:30 Uhr