In Berlin haben etwa 5000 Menschen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und Mehrausgaben für das Militär demonstriert. Zur Kundgebung aufgerufen hatten unter anderem Sahra Wagenknecht, Friedensinitiativen und Gewerkschaften.

In Berlin haben am Samstag mehrere tausend Menschen gegen die deutsche Rüstungspolitik demonstriert. Vor dem Brandenburger Tor protestierten sie insbesondere gegen die militärische Unterstützung der Ukraine und forderten mehr Diplomatie. Zu den Initiatoren der Kundgebung gehörten die Politikerin Sahra Wagenknecht sowie die Autorin Gabriele Krone-Schmalz.



Der Protestmarsch durch das Regierungsviertel steht unter dem Motto "Nein zu Kriegen - Rüstungswahnsinn stoppen - Zukunft friedlich und gerecht gestalten".

Demo gegen Rüstungsexporte und Mehrausgaben fürs Militär

Wagenknecht und Krone-Schmalz richteten sich in ihren Reden gegen Rüstungsexporte und Mehrausgaben fürs Militär. Wagenkencht verurteilte die Rüstungspolitik der Bundesregierung als "Wahnsinn".



Im Aufruf zur Demonstration hieß es, man verurteile den russischen Einmarsch in die Ukraine, ebenso aber auch die "nicht eingehaltenen Zusagen der Nato-Staaten". Auf der Kundgebung waren auch Plakate zu sehen, die Bezug nahmen zum Nahost-Konflikt und sich mit der palästinensischen Seite solidarisierten. Wagenknecht übte bei ihrer Rede auch deutliche Kritik am israelischen Vorgehen im Gaza-Streifen: Es sei "absurd" zu glauben, dass Bomben den islamistischen Terror schwächen.





Zur Demonstration hatten Vertreter und Vertreterinnen verschiedener Organisationen, von der Linkspartei und von Gewerkschaften aufgerufen. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehörten nach dem innerparteilichen Zerwürfnis bei der Linken auch zum "Bündnis Sahra Wagenknecht" gewechselte Politiker und Politikerinnen.

Veranstalter gehen von 10.000 Teilnehmern aus

Neben Vertreterinnen und Vertretern von Gewerkschaften und Friedensinitiativen schlossen sich unter anderem auch die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, der Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge und der Politikwissenschaftler Hajo Funke dem Aufruf an.



Angemeldet hatten die Organisatoren 10.000 Teilnehmende, am Nachmittag sprachen sie von 20.000 Menschen. Die Polizei schätzte die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer nach eigenen Angaben auf zunächst rund 5.000.

