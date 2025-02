Kundgebung in Berlin 30.000 Teilnehmer bei Demo gegen Hass und Hetze Stand: 16.02.2025 19:01 Uhr

Zehntausende Menschen haben auch an diesem Wochenende für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Heute gab es in Berlin eine Kundgebung mit prominenter Unterstützung.

Zum Auftakt einer Aktionswoche für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte und gegen Hass und Hetze sind am Sonntag in Berlin auf dem Bebelplatz etwa 30.000 Menschen zusammengekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die Veranstaltung mit rund 350 Einsatzkräften vor Ort gesichert.



Zu dem Protest aufgerufen hatte das Bündnis "Hand in Hand", das aus insgesamt 66 Organisationen besteht. Für die Kundgebung neben der Staatsoper hatten sich unter andern auch die Musiker Herbert Grönemeyer, Bela B., Soho Bani und Mina Richman angekündigt.

Staatsanwaltschaft ermittelt zu Youtube-Video von AfD-Bürgermeister aus Jüterbog mehr

Proteste und Aktionen auch in Brandenburg

Bereits am Samstag waren Zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straßen gegangen, um für Vielfalt und Toleranz sowie gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.



In Brandenburg fanden am Samstag u.a. in Schwedt, Kyritz und Luckenwalde Proteste statt, wie ein Sprecher des Bündnisses "Brandenburg zeigt Haltung" sagte. Protestaktionen wurden zudem in Treuenbrietzen und Wandlitz gemeldet. Das Spektrum der Aktionen reichte dabei von Menschenketten über Kundgebungen bis hin zu Umzügen. Wie viele Menschen teilnahmen, konnte der Sprecher nicht sagen.



Auch in den kommenden Wochen sollen die Protestaktionen fortgesetzt werden - Hintergrund ist vielfach die gemeinsame Bundestagsabstimmung von Union und AfD zur Verschärfung der Migrationspolitik.



Brandmauer

Sendung: rbb24 Inforadio, 16.02.2025, 15:30 Uhr

Die Kommentarfunktion wurde am 16.02.2025 um 18:45 Uhr geschlossen. Die Kommentare dienen zum Austausch der Nutzerinnen und Nutzer und der Redaktion über die berichteten Themen. Wir schließen die Kommentarfunktion unter anderem, wenn die Zahl der Kommentare so groß ist, dass sie nicht mehr zeitnah moderiert werden können. Weiter schließen wir die Kommentarfunktion, wenn die Kommentare sich nicht mehr auf das Thema beziehen oder eine Vielzahl der Kommentare die Regeln unserer Kommentarrichtlinien verletzt.