Warnstreik in Berlin Bahnen und Busse der BVG stehen still Stand: 19.03.2025 09:24 Uhr

Die BVG wird seit dem Morgen erneut bestreikt, in Berlin fahren keine U- und Straßenbahnen und kaum Busse. Eine Einigung auf einen neuen Tarifvertrag steht aus - ein unbefristeter Streik ist nicht ausgeschlossen.

Mitarbeiter der BVG legen seit Mittwochfrüh ihre Arbeit nieder

U-Bahnen, Trams und die meisten Busse fahren in Berlin nicht

Viele Staus auf den Straßen

Kritik am erneuten Warnstreik u.a. von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg

Verdi-Verhandlungsführer stellt Urabstimmung über unbefristete Streiks in Aussicht, falls keine Einigung am Freitag

Seit Mittwochfrüh um 3 Uhr legt ein Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) große Teile des Nahverkehrs in der Stadt lahm. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem 48-stündigen Ausstand aufgerufen. Er soll bis Freitag, 3 Uhr dauern. Damit findet der Streik unmittelbar vor der nächsten Verhandlungsrunde statt, die für Freitag angesetzt ist.



"Wie angekündigt, läuft der Berufsverkehr heute wesentlich zäher als üblich", teilte die Verkehrsinformationszentrale auf X mit. Staus von mehr als 20 Minuten seien keine Seltenheit. "Betroffen sind fast alle nach Berlin einführenden Hauptstraßen." Wie aus aktuellen rbb-Staudaten hervorgeht, ist es besonders voll um die Prenzlauer Promende, die Ostseestraße, die Schönhauser Allee und die Bornholmer Straße.

So kommen Fahrgäste um den BVG-Warnstreik herum

S-Bahn, Fähre, Regionalbahnen und manche Busse fahren

Während des Warnstreiks dürften alle U-Bahnen und Straßenbahnen sowie die meisten Busse ausfallen, wie die BVG mitteilte. Die S-Bahn und die Regionalbahnen werden jedoch fahren, da sie entweder von der Deutschen Bahn oder anderen Unternehmen betrieben werden. Das gilt auch für den barrierefreien Rufbus "Muva". Auch die Fähren (F10, F11 und F12) sind laut BVG vom Streik nicht betroffen.



Fahren sollen außerdem die Buslinien 106, 114, 118, 133, 161, 168, 175, 179, 204, 218, 234, 263, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 358, 363, 380 sowie die Nachtbuslinien N12, N23, N35, N39, N53, N61, N63, N69, N84, N91, N95 und N97. Die Linien 112, 124, 184, 744, 893, N68 und X36 sollen mit eingeschränktem Angebot verkehren.

Kritik am Warnstreik von den Unternehmensverbänden

Kritik an dem mittlerweile vierten Warnstreik im laufenden Tarifstreit kommt von den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Andreas Schulz nannte das Vorgehen der Gewerkschaft "unverhältnismäßig". Auch BVG-Personalvorständin Jenny Zeller-Grothe hatte mit Unverständnis auf den Warnstreikaufruf reagiert. Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt sprach dagegen von "notwendigem Druck" vor dem entscheidenden Gespräch am Freitag.

Dürfen Arbeitnehmer zuhause bleiben, wenn die BVG bestreikt wird?

Unbefristete streiks in Aussicht gestellt

BVG und Verdi verhandeln über einen neuen Tarifvertrag. Vergangene Woche hatte die BVG der Gewerkschaft ein neues Angebot unterbreitet mit rund 13,6 Prozent mehr Gehalt bei einer auf 24 Monate verkürzten Laufzeit. Verdi nannte das Angebot "völlig unzureichend" und fordert weiterhin 750 Euro mehr pro Monat für alle Beschäftigten und höhere Schichtzulagen. Die Gewerkschaft strebt eine Laufzeit von nur zwölf Monaten an.



Falls es bei der kommenden Gesprächsrunde am Freitag zu keiner Einigung kommt, hat Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt eine Urabstimmung über unbefristete Streiks in Aussicht gestellt.

Sendung: rbb24 Abendschau, 19.03.2025, 19:30 Uhr