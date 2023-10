Palästinensische Unterstützer Polizei löst erneut Protest in Neukölln auf Stand: 13.10.2023 17:45 Uhr

Ein weiteres Mal haben sich in Berlin-Neukölln rund 150 Menschen wegen des Nahost-Konflikts versammelt. Sie sollen palästinensische Fahnen geschwenkt und Pyrotechnik gezündet haben. Die Polizei beruhigte die Lage laut eigenen Angaben.

Die Polizei ist in Berlin-Neukölln gegen Menschenansammlungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt vorgegangen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin versammelten sich bis zu 150 Menschen auf der Sonnenallee. Einige von ihnen hatten nach Beobachtungen eines dpa-Reporters Palästinenser-Fahnen oder -Symbole dabei.



Die Stimmung war aufgeheizt. Es sei Pyrotechnik gezündet worden, und es habe einen Flaschenwurf gegeben, sagte die Sprecherin. Drei Personen seien festgenommen worden.

Kreuzung wurde abgesperrt

Einsatzkräfte hätten die Lage beruhigt, hieß es. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrte eine Kreuzung mit Flatterband ab. Die Einsatzkräfte trugen Schutzkleidung und Helme.



Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun teilte ein Video, auf dem zu sehen war, wie Menschen palästinensische Fahnen schwenken. Nach dem Terrorangriff der Terror-Organisation Hamas auf Israel mit vielen Toten am vergangenen Wochenende hatten Vertreter von Samidoun die Attacke gefeiert, indem sie Süßigkeiten verteilten.



Nach Polizeiangaben waren am Freitag bis zu 400 Einsatzkräfte unterwegs, um solche Versammlungen zu unterbinden. Die Behörde hatte verstärkte Präsenz auf den Straßen in den nächsten Tagen besonders in Neukölln, in Wedding und im Regierungsviertel angekündigt.

Hamas hatte zu Gewaltaktionen aufgerufen

Laut internationalen Medienberichten hatte die Hamas für diesen Freitag zu einem "Freitag der Al-Aksa-Flut" aufgerufen - dem Codenamen für die Terrorattacken auf Israel. Neben Solidarität mit Palästina soll er auch einen Aufruf zu weiterer Gewalt und Konfrontation beinhalten. Er richtet sich auch an Palästinenser außerhalb des Nahen Ostens. Die Berliner Polizei hat deshalb ihre Maßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen in Berlin weiter verstärkt.



Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, die Behörde sei im gesamten Stadtgebiet an etwa 100 jüdischen und israelischen Einrichtungen mit starken Kräften im Raumschutz vertreten. Auch am Wochenende werde die Polizei weiter mit starken Kräften unterwegs sein und Straftaten sofort deutlich begegnen.



Aktuell lägen keinerlei konkrete Hinweise auf geplante, gewalttätige Aktionen vor, sagte Slowik. Man rechne aber mit spontanen und angemeldeten Versammlungen. Die Berliner Polizei stimme sich bundesweit eng mit anderen Sicherheitsbehörden ab.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.10.2023, 17 Uhr