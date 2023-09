Klimaprotest in Berlin "Letzte Generation" blockiert 21 Straßen Stand: 18.09.2023 08:46 Uhr

Mitglieder der "Letzten Generation" haben sich an mehr als 20 Orten in Berlin festgeklebt. Die "Aktionswoche" war zuvor von den Klimaaktivisten angekündigt worden. Die Polizei ist im Großeinsatz.

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen ihre angekündigten massiven Proteste in Berlin begonnen.



Wie ein Polizeisprecher dem rbb bestätigt hat, wird der Autoverkehr derzeit an mehreren Stellen blockiert. Den Angaben zufolge haben sich mehrere Personen teilweise auf der Fahrbahn festgeklebt. Bestätigt sind von der Polizei und der Verkehrsinformationszentrale Berlin Blockaden an folgenden Orten:



Pankow





A114 Prenzlauer Promenade, Ecke Pasewalker Straße

Granitzstraße, Ecke Prenzlauer Straße

Prenzlauer Allee, Ecke Fröbelstraße

Landsberger Alle, Ecke Conrad-Blenkle-Straße

Tempelhof

S-Bahnhof Tempelhof, Höhe Autobahn stadtauswärts

Neukölln

Im Bereich Grenzallee

Britzer Damm/Hermannstraße in Höhe der Auffahrt zur #A100.

Steglitz





A103 Saarstraße Richtung Schöneberg

Tiergarten





Großer Stern - Ecke Hofjägerallee

Ernst-Reuter-Platz

Kreuzberg

Hallesches Ufer, Ecke Mehringdamm

Kottbusser Tor / Adalbertstrasse

Charlottenburg





Spandauer Damm/Sophie-Charlotten-Straße

Alt-Treptow

Köpenicker Landstraße/Eichbuschallee

Reinickendorf





Kurt-Schumacher-Platz/ Kapweg

Von den Blockaden ist im gesamten Stadtgebiet an mehreren Stellen auch der Bus-Verkehr der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) betroffen. Die BVG scheibt auf X (ehemals Twitter), dass Fahrgäste wenn möglich auf die U- und S-Bahn umsteigen sollen.

Die Berliner Polizei schreibt auf X von stadtweit 21 Blockaden. Bis zu 500 Einsatzkräfte seien in ganz Berlin präsent, um schnell und konsequent einzuschreiten.



Ebenso äußerte die Polizei Verständnis, wenn Betroffene "von den Protesten genervt" seien. "Aber bitte greifen Sie nicht ein oder wenden gar Gewalt an. Unsere Kollegen kommen schnellstmöglich", so die Polizei auf X.



Die "Letzte Generation" spricht in einer am Montagmorgen veröffentlichten Mitteilung hingegen von Sitzblockaden an mindestens 23 Orten. Betroffen sollen demnach auch die Abfahrten der A100, A103 und A114 sowie verschiedene Bundesstraßen stadteinwärts sein. Viele Aktivisten hätten sich auf der Straße mit Sekundenkleber festgeklebt, hieß es.

Die Protestaktionen wurden schon in der vergangenen Woche angekündigt. Am Sonntag besprühten Mitglieder der "Letzten Generation" das Brandenburger Tor mit Farbe.



Die Polizei hat ein konsequentes Durchgreifen angekündigt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.09.23, 08:00 Uhr