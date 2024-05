Frau und Kind unter ICE geraten Zugverkehr nach Unfall in Berlin beeinträchtigt Stand: 22.05.2024 21:13 Uhr

In Berlin sind nach Angaben der Feuerwehr eine Frau und ein Kind von einem ICE erfasst worden. Die Frau starb, das Kind wurde lebensgefährlich verletzt. Teile des Hauptbahnhofs sind gesperrt.

Am Berliner Hauptbahnhof hat sich am frühen Mittwochabend ein schwerer Unfall ereignet. Eine Frau und ein Kind sind unter einen einfahrenden ICE geraten, wie die Bundespolizei dem rbb auf Nachfrage mitteilte. Die Frau verstarb demnach noch am Unfallort, das Kind wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.



Der Bahnverkehr ist durch den Unfall beeinträchtigt. Während die S-Bahn wieder normal fährt, ist der Fernverkehr nach Informationen der Deutschen Bahn immer noch eingeschränkt - insbesondere zwischen Berlin Spandau, Hauptbahnhof und Berlin Ostbahnhof. Demnach kann es zu Verspätungen und kurzfristigen Gleiswechseln kommen. Im Untergeschoss ("tief") verkehrende Fernzüge fahren. Es werde versucht, Züge, die normalerweise oben abfahren, nach unten zu verlegen, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Das sei aber nicht in allen Fällen möglich.

Ein Polizeisprecher sagte, dass ein Suizid nicht ausgeschlossen werden könne. Es gäbe Anhaltspunkte, die nun überprüft würden, Zeugen würden befragt und Videoaufnahmen ausgewertet. Die Zeugen des Unfalls würden psychologisch betreut.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sollten Sie selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte umgehend Hilfe. Bei der Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner, auch anonym.

Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 www.telefonseelsorge.de

Sendung: rbb24 Inforadio, 22.05.2024, 20 Uhr