Großeinsatz in Friedrichshain Festnahmen bei Neonazi-Demo in Berlin Stand: 22.03.2025 17:15 Uhr

Hunderte Rechtsextremisten wollen heute durch Berlin-Friedrichshain laufen. Dem stellen sich ebenfalls Hunderte Gegendemonstranten entgegen. Es gibt erste Rangeleien - immer wieder muss die Polizei einschreiten.

etwa 850 Rechtsextreme wollen durch Berlin-Friedrichshain laufen

rund 2.000 Teilnehmende bei Gegenprotesten

Aufmarsch kann nicht starten, es gab mehrere Festnahmen

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Gut drei Stunden nach Beginn steckt eine rechtsextremistische Demonstration noch am S-Bahnhof Ostkreuz fest. Der Aufmarsch sollte eigentlich um 13 Uhr beginnen, allerdings verzögerte sich der Start immer weiter, weil die Polizei mehrfach einschreiten musste.



Auf der geplanten Strecke des Neonazis-Aufzuges in Friedrichshain gibt es nach Polizeiangaben 15 Gegenproteste, teils blockieren Hunderte Menschen die Straße. Mindestens 2.000 Menschen protestieren nach Polizeiangaben lautstark gegen die Neonazi-Demo.



Rund 850 Menschen - und damit deutlich mehr als zuletzt - beteiligen sich laut Polizei an der rechtsextremistischen Kundgebung, die vom früheren Aachener AfD-Politiker Ferhat Sentürk angemeldet wurde.

Mehrere Festnahmen schon vor Start der Demo

Es hat nach Angaben eines Polizeisprechers bereits mehrere Festnahmen gegeben, weil sich die Teilnehmenden der Neonazi-Demo nicht an das Vermummungsverbot hielten oder verbotene Symbole gezeigt hätten. Außerdem wurde nach rbb-Inforamtionen rechtsextreme Musik gespielt. Wie ein rbb-Reporter beobachtete, kam es innerhalb des Bahnhofs Ostkreuz vereinzelt zu Zwischenfällen, bei denen die Polizei einschreiten musste.



Drei Teilnehmer wurden von dem Neonazi-Marsch ausgeschlossen, wie Polizeisprecher Florian Nath bei der Plattform X mitteilte. Ein Richter habe einen sogenannten Unterbindungsgewahrsam bestätigt. Die Betroffenen waren zuvor festgenommen worden wegen des Zeigens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen. Ein Mann habe beispielsweise einen Hitlergruß gezeigt.

Ein Teilnehmer der Neonazi-Demo wird von Polizisten in Gewahrsam genommen.

1.500 Polizisten im Einsatz

Der Aufmarsch durch Friedrichshain sollte nach bisheriger Planung unter anderem am Frankfurter Tor vorbei über die Frankfurter Allee und die Rigaer Straße gehen, wo die linke Szene aktiv ist. Dort dürfen die Demonstranten aber nicht über die gesamte Straße laufen. Die Polizei kann aus Gründen der Sicherheit auch einen anderen Ort durchsetzen.



Wegen der Demonstrationen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Laut Verkehrsinformationszentrale wurden zahlreiche Straßen gesperrt. Die geplante Demonstrationsstrecke ist mit Gittern abgesperrt.



Rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern, wie die Polizei mitteilte. Beamte aus Bayern und Bremen unterstützen demnach die Berliner Polizei. Weil zahlreiche Demonstranten mit dem Zug anreisten, sind auch Bundespolizisten verstärkt im Einsatz. Der Bereich um den Bahnhof Ostkreuz ist großräumig abgesichert.

Stimmung bei vorangegangen Demos aufgeheizt

Polizeisprecher Florian Nath betonte in einem Video auf der Plattform X: "Wir schützen niemals die inhaltlichen Themen der Versammlung, sondern nur den Anlass der Versammlung selbst, die Versammlungsfreiheit." Zugleich forderte er die Teilnehmer auf: "Bitte bleiben Sie friedlich."



Es ist bereits die dritte Kundgebung dieser Art seit Dezember. Vor einem Monat beteiligten sich etwa 150 Neonazis an dem Aufzug. Im Dezember waren es nach Polizeiangaben um die 60 Teilnehmer. Bei beiden Terminen versuchten viele linke Gruppen, die Demonstrationen zu blockieren. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei, die Stimmung war aggressiv.

