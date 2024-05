Brennende Fabrikhalle Giftige Rauchgase ziehen über Teile Berlins Stand: 03.05.2024 14:44 Uhr

In Berlin-Lichterfelde steht eine Firma für Metalltechnik in Flammen. In der Anlage werden laut Feuerwehr Gefahrenstoffe gelagert. Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten.

Wegen eines Brandes in Berlin-Lichterfelde warnt die Feuerwehr vor giftigen Rauchgasen. Wie die Feuerwehr in einer Amtlichen Gefahrenmitteilung am Freitag schreibt, zieht der Rauch aktuell in nördlicher Richtung über die Stadt. Es wird geraten, das Gebiet zu meiden. Die Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen.



Erwartet wird, dass die Rauchwolke über Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Tegel und auch den Westen Reinickendorfs über Berlin hinwegzieht.

Karte Rauchwolke

Giftige Blausäure könnte sich bilden

Das Feuer war am Freitagvormittag in einem Betrieb für Metalltechnik in der Straße Am Stichkanal ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb sagte, entstand der Brand in einem Technikraum in der ersten Etage des mehrstöckigen Gebäudes. Inzwischen sei das gesamte Gebäude im Vollbrand. Das Feuer könne derzeit nur von außen bekämpft werden.



Laut dem Sprecher befinden sich in den Gebäude Chemikalien, darunter Kupfercyanid und Schwefelsäure. Es bestehe außerdem die Gefahr, dass sich giftige Blausäure bilden könnte. Um Schadstoffe in der Luft festzustellen, werde es nun auch im weiteren Stadtgebiet Messungen der Feuerwehr geben.



Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr ist mit 124 Einsatzkräften vor Ort. Die Mitarbeiter des Betriebes hätten sich selber in Sicherheit bringen können. Die umliegenden Gebäude, darunter ein Baumarkt und ein Lebensmittelmarkt, wurden geräumt.



Dachkamera Brand Lichterfelde

Sendung: rbb24 Inforadio, 03.05.2024, 12:20 Uhr