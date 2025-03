Marode Autobahnbrücke Erhebliche Verkehrsbehinderungen in Berlin Stand: 29.03.2025 09:22 Uhr

Die Sperrung der maroden Ringbahnbrücke sorgt für Verkehrsbehinderungen in Berlin. Der S-Bahn-Verkehr bleibt gesperrt, Lkw werden umgeleitet. Noch ist unklar, ob die Brücke gestützt werden kann oder abgerissen werden muss.

Kommende Woche soll es Klarheit darüber geben, wie es mit der maroden Berliner Ringbahnbrücke weitergehen soll. Bis dahin bleibt der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Halensee und Westend gesperrt. Das kündigte Dirk Brandenburger, Technischer Geschäftsführer der Autobahn GmbH, am Freitagnachmittag bei einer Vor-Ort-Pressekonferenz an.



Wie Brandenburger sagte, habe am Donnerstag ein Gutachter mitgeteilt, dass sich der Riss weiter vergrößern könnte. Daraufhin sei der S-Bahn-Verkehr unter der Brücke gesperrt worden.

Neue Verkehrsführung der A100 für Anfang nächster Woche geplant Die Sperrung der Ringbahnbrücke am Berliner Funkturm wird auf unbestimmte Zeit zu großen Verkehrsbehinderungen führen. Geplant ist ein Ersatzneubau und eine Verkehrsumleitung auf der Gegenfahrbahn. Der Bezirk sperrt zudem weitere Straßen. Die Sperrung der Ringbahnbrücke am Berliner Funkturm wird auf unbestimmte Zeit zu großen Verkehrsbehinderungen führen. Geplant ist ein Ersatzneubau und eine Verkehrsumleitung auf der Gegenfahrbahn. Der Bezirk sperrt zudem weitere Straßen. mehr

Stützen oder Abriss?

Ein Lenkungskreis solle nun bis nächste Woche die sicherste und schnellste Lösung ermitteln, wie der Bahnverkehr wieder freigegeben werden könne. Zur Debatte steht nach seinen Angaben, die Brücke zu stützen oder direkt abzureißen.



"Zeit ist für uns der maßgebende Faktor", sagte Brandenburger. Es müsse aber erst geprüft werden, welche Option besser sei. "Spontane Aktionen helfen hier nicht," sagte er und betonte, die schnellste Variante würde gewählt. Ein "belastbarer Zeitstrahl" liegt seinen Angaben zufolge erst nächste Woche vor.

S-Bahn- und Autoverkehr angepasst

Die Ringbahn ist seit dem Donnerstagabend zwischen Halensee und Westend in beide Richtungen unterbrochen. Betroffen sind die S41, S42 sowie die S46. Die Stationen Messe/Nord und Westkreuz werden bis auf Weiteres von diesen Linien nicht angefahren. Von Halensee gibt es einen 20-Minuten-Takt zum S-Bahnhof Charlottenburg und damit einen Anschluss an die Stadtbahn. Die fährt auch das Westkreuz an, also die Linien S3, S5, S7 oder S9. Die S46 fährt nur zwischen Königs Wusterhausen und Bundesplatz. Die Haltestelle Westkreuz werde von den Ringbahnen nicht angefahren, da dort Wendemöglichkeiten fehlen, so der Berliner S-Bahn-Geschäftsführer Peter Buchner.

Räumung von Kleingärten an maroder A100-Brücke abgebrochen mehr

Auf der Stadtautobahn am Dreieck Funkturm gibt es in die nördliche Richtung aktuell nur eine Notspur auf der Gegenfahrbahn. Die ist allerdings für schwere Lkw gesperrt, die Fahrzeuge müssen durch die Straßen in Charlottenburg-Wilmersdorf fahren oder sollen die A100 über den Berliner Ring weiträumig umfahren.



An der Kreuzung Spandauer Damm Ecke Königin-Elisabeth-Straße wurden am Freitag die Ampelschaltungen und Fahrbahnmarkierungen angepasst. So soll der Autoverkehr nach Norden besser zurück auf die A100 geführt werden.

Vorbereitungen beginnen, Lenkungskreis wird gebildet

Erste Vorbereitungsarbeiten für Abriss und Stützung haben laut der Autobahn GmbH bereits begonnen. Auch der Abriss und Neubau der Westend-Brücke würden in dem Zuge mitgedacht. Im Laufe des Freitags gab es zudem ein behördliches Hin und Her, ob die Kleingartenparzellen an der Ringbahnbrücke polizeilich geräumt werden sollen. Der Einsatz wurde zunächst abgebrochen.



Zudem sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) am Freitag, sie sei mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) im Gespräch, wie der öffentliche Personennahverkehr in der betroffenen Gegend verstärkt werden könne.

Behörden informieren über S-Bahn-Sperrung unter A100-Brücke Unter der maroden Ringbahnbrücke in Berlin sind nun auch die Gleise gesperrt worden. Am Freitag haben sich der Berliner Senat, die S-Bahn und die Autobahn GmbH im Rahmen einer Pressekonferenz erneut zum Zustand der Brücke geäußert. Unter der maroden Ringbahnbrücke in Berlin sind nun auch die Gleise gesperrt worden. Am Freitag haben sich der Berliner Senat, die S-Bahn und die Autobahn GmbH im Rahmen einer Pressekonferenz erneut zum Zustand der Brücke geäußert. mehr

Die Autobahn GmbH habe ihr zudem zugesichert, dass bei den Brückenbauarbeiten baubeschleunigende Maßnahmen wie ein 24/7-Betrieb, modulares Bauen sowie eine Bonus-Malus-Regelung für Fristen angewandt würden. Das heißt, es gibt Bonuszahlungen, wenn die Arbeiten besonders schnell erledigt werden und Abzüge, wenn sie länger dauern.



Noch am Freitag soll den Angaben zufolge damit begonnen werden, den Lenkungskreis zu bilden, kündigte Bonde an. Teilnehmen sollen Bonde zufolge neben ihr selbst auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos), das Fernstraßenbundesamt, die Berliner Feuerwehr und Polizei, die BVG und Berliner S-Bahn, die Autobahn GmbH und die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH.

Sendung: rbb24 Inforadio, 28.03.2025, 15.20 Uhr