Seit Mitte März ist die marode Ringbahnbrücke in Berlin gesperrt. Mit einem Tag Verzögerung sind heute die Abrissarbeiten angelaufen - bis Donnerstag soll das 60 Jahre alte Bauwerk am Boden liegen. S-Bahnen könnten Ende April wieder fahren.

Abriss der Ringbahnbrücke hat am Samstag mit Verzögerung begonnen

Auch Westendbrücke soll abgerissen werden

Ende April soll S-Bahn wieder fahren

Parallel zum Abriss startet Ausschreibung für den Ersatzneubau

Der Abriss der maroden A100-Brücke im Berliner Westen hat mit einem Tag Verzögerung begonnen. "Der Knabberer knabbert jetzt", sagte der Sprecher der Autobahn Gmbh Nordost, Ralph Brodel, der Deutschen Presse-Agentur. Um 8:24 Uhr sei es losgegangen. Zunächst trennen Betonzangen - sogenannte Knabberer - eine Rampe von der eigentlichen Brücke ab.



Der Abriss hatte sich um einen Tag verzögert. Grund sei gewesen, dass das Fallbett unter der Brücke noch nicht fertiggestellt war. Es habe logistische Probleme gegeben. Am gesamten Zeitplan des Brücken-Abbruchs ändere sich nichts. Sprecher Brodel sprach am Freitag von einem "hochdynamischen Prozess", der stark beschleunigt worden sei. "Das, was normalerweise sechs Monate im Schnitt braucht, machen wir jetzt gerade hier in sechs Wochen."

Anwohner der Baustelle Ringbahnbrücke sollen Lärmentschädigung erhalten

Wie rbb-Reporter berichteten, stehen seit Freitagmittag mehrere Bagger und Radlader bereit. Große Sandhaufen sind unter der Brücke aufgetürmt. Auf der Baustelle nistende Sperlinge wurden umgesiedelt.



Nach Angaben der Autobahn GmbH soll die Brücke in sechs Abbruchfeldern rückgebaut werden. Große Betonstücke sollen dabei nicht herabfallen - Bagger mit hydraulischen Greifern werden einzelne, kleinere Betonteile herausnehmen, hieß es.

Die Ringbahnbrücke soll in sechs Segmenten abgebrochen werden (Bild: rbb)

Bezirksamt schränkt Ausweichverkehr im Westend weiter ein

Der Abriss der A100-Brücke soll bis zu zehn Tage dauern und spätestens bis zum Ende der Osterferien am Freitag, den 25. April, abgeschlossen sein. Bis dahin solle mitunter auch an Wochenenden und nachts gearbeitet werden. Anwohner im Bereich der Dernburgstraße können deshalb Lärmentschädigung beantragen.



Aufgrund der Sperrung der A100-Brücke weichen derzeit zudem viele Autofahrer in die Wohngebiete im Westend aus. Um die betroffenen Kiezstraßen zu entlasten, wird die Lindenallee ab sofort im Abschnitt zwischen Spandauer Damm und Akazienallee als Einbahnstraße ausgewiesen.



Dasselbe gilt für die Ahornallee zwischen Spandauer Damm und Nussbaumallee. Beide Straßenabschnitte dürfen dann nur noch in südlicher Richtung befahren werden. Diese Maßnahmen sollen den Lärm verringern und die Gesundheit der Anwohner schützen. Die Regelung gilt zunächst bis zum 30. April 2025.

Bis Donnerstag soll die Ringbahnbrücke am Boden liegen

Auf den generellen Zeitplan hat die Abriss-Verzögerung keine Auswirkungen. Kommende Woche Donnerstag soll die gesamte Brücke abgerissen sein.



Zugleich begann am Freitag die Ausschreibung für den Ersatzneubau der Brücke. Der Zuschlag für ein entsprechendes Neubaukonzept solle möglichst im Sommer erfolgen, sagte der Technische Geschäftsführer der zuständigen Projektmanagementgesellschaft Deges, Andreas Irngartinger. "Das wesentliche Zuschlagskriterium wird die Minimierung der Bauzeit und der Beeinträchtigung für den S-Bahn-Verkehr sein. Es geht um maximale Geschwindigkeit." Wie lange es dann dauert, bis mit dem Bau begonnen werden kann und wann dieser abgeschlossen sein wird, blieb allerdings weiter offen.

Details zum Ersatzneubau der Ringbahnbrücke sind offen

Es läuft aber wohl wieder auf eine Brücke mit drei Fahrbahnen hinaus. Grundlage für den Neubau ist nach Angaben der Projektmanagementgesellschaft Deges die seit längerem geplante Erneuerung des Autobahndreiecks Funkturm. Der Bund stellt für den Neubau 150 Millionen Euro zur Verfügung.



Die Ringbahnbrücke war Mitte März aus Sicherheitsgründen kurzfristig komplett gesperrt worden. Ein seit langem bekannter Riss hatte sich überraschend vergrößert. Der Pkw-Verkehr wird seitdem über eine Spur auf der Gegenfahrbahn umgeleitet. Lkw müssen weite Umwege in Kauf nehmen. Vor allem zu Beginn der Sperrung kam es rund um das Autobahndreieck Funkturm - einem der wichtigsten Verkehrsknoten in Deutschland - zu Verkehrschaos.



Auch die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke wurde gesperrt. Sie soll ab Samstag ebenfalls abgerissen werden. Auch diese Arbeiten dauern demnach bis zum 25. April an, wie die Deges mitteilte.



Berliner Ringbahn durch Brückenabriss eingeschränkt

Ende März wurde dann ebenfalls sehr kurzfristig die wichtige S-Bahntrasse unter der Ringbahnbrücke aus Sicherheitsgründen gesperrt. 50.000 Fahrgäste sind hier nach Angaben der S-Bahn normalerweise täglich unterwegs. Zwischen Halensee und Westend fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen. Planmäßig soll die S-Bahn ab Montag, 28. April, wieder fahren.



Allein beim Abriss der Ringbahnbrücke fallen nun 11.000 Tonnen Schutt an, wie Brodel sagte. "Für die Errichtung der notwendigen Baustraße und des sogenannten Abrissbettes mussten rund 34.000 Tonnen Material bewegt werden", teilte die Autobahn GmbH mit. Gearbeitet wird Tag und Nacht. "Rund 50 Arbeitskräfte und 20 projektleitende Personen" seien auf der Baustelle im Einsatz.

Ringbahnbrücke wird in sechs Abschnitten "abgeknabbert"

Zunächst wird eine alte Rampe, die zur Brücke hinaufführt, in drei Abschnitten abgerissen. Anschließend - eventuell Anfang der kommenden Woche - folgt der Mittelteil der Ringbahnbrücke direkt über den Schienen. Beim Abriss wird die Brücke nicht nur abgeknabbert, sondern einzelne Teile werden auch weggestemmt.



Die Schienen wurden mit Planen, Holzbohlen, Stahlplatten, Kies und Sand geschützt. So sollen sie die tonnenschweren Brückenbrocken aushalten, ohne beschädigt zu werden.



Wie der Abriss vorankommt, kann jederzeit online verfolgt werden. Die Autobahn GmbH überträgt die Bauarbeiten per Livestream auf Youtube.

