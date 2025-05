Tat in Spandau 13-Jähriger nach Messerangriff gefasst Stand: 23.05.2025 15:20 Uhr

Ein 13-Jähriger soll einen Mitschüler an einer Berliner Grundschule lebensgefährlich verletzt haben. Ein Tag lang war er auf der Flucht. Nun hat die Polizei den jungen Verdächtigen am U-Bahnhof Rathaus Spandau gefasst.

Schüler soll Mitschüler an Spandauer Grundschule lebensgefährlich verletzt haben

verdächtiger Junge wurde am U-Bahnhof Rathaus Spandau gefasst

Eltern hatten Vermisstenanzeige aufgegeben

mögliche Tatwaffe soll ein Küchenmesser sein, das am Tatort gefunden wurde

Nach einem Stichwaffenangriff an einer Grundschule in Berlin-Spandau hat die Polizei den tatverdächtigen Jungen am U-Bahnhof Rathaus Spandau gefasst. In der Mittagszeit sprachen Polizisten den Jungen am Freitag an. Er soll sofort zugegeben haben, der Gesuchte zu sein. Der 13-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Er sei zu einer Wache gebracht worden.

Eltern meldeten Jungen als vermisst

Die Eltern des Jungen hatten am Donnerstag eine Vermisstenanzeige aufgegeben, da der 13-Jährige nicht zu Hause erschienen sei, teilte die Polizei zuvor mit. Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts hatte die Suche übernommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch andere Bundesländer wie Niedersachsen wurde dabei in den Blick genommen, weil die Familie dort Bekannte habe. Zudem wurden Freunde und anderen Kontakte des Jungen und der Familie befragt, wie es hieß.



Den Angaben zufolge hat die Familie des mutmaßlichen Täters die Polizei "deutlich und klar" unterstützt. So sei den Ermittlern Kleidung von ihm zur Verfügung gestellt worden, damit Spürhunde seine Spur aufnehmen könnten. Die Spur habe sich bei der Suche am Donnerstagabend aber verloren. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Küchenmesser als mögliche Tatwaffe

Der 13-Jährige wird verdächtigt, einen zwölfjährigen Mitschüler am Donnerstagvormittag an der Grundschule in der Daberkowstraße in Wilhelmstadt lebensgefährlich verletzt zu haben. Die Tat soll sich in einem Raum der Sporthalle ereignet haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde am Tatort ein Küchenmesser gefunden. Dabei könnte es sich um die Tatwaffe handeln.

Das zwölfjährige Opfer wurde in einem Krankenhaus notoperiert und befindet sich laut Polizei in stabilem Zustand. Es sei aber noch nicht möglich gewesen, den Jungen zu den Ereignissen am Donnerstag zu befragen, sagte Polizeisprecher Martin Halweg. "Sobald dies medizinisch möglich ist, wird dies geschehen." Die Familie sei bei dem Zwölfjährigen im Krankenhaus. Es gebe eine soziale Betreuung, auch ein Seelsorger kümmere sich um den Schüler.



Da es Anhaltspunkte für ein versuchtes Tötungsdelikt gebe, ermittele eine Mordkommission, hieß es. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein Kind handele, würden aber keine weiteren strafrechtlichen Ermittlungen geführt, erläuterte Halweg am Donnerstag. Wenn der Verdächtige gefunden sei, werde er mutmaßlich zunächst ärztlich behandelt, sagte Halweg. Im weiteren Verlauf werde er wohl einer geeigneten Pflegestelle zugewiesen.

Mögliches Motiv bisher unklar

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Zu einer möglichen Motivation des Tatverdächtigen gab die Polizei bisher keine Informationen. Fragen danach seien weiterhin Gegenstand des Ermittlungsverfahrens, so auch die Frage nach möglichen Verhaltensauffälligkeiten des Jungen, hieß es. Nach rbb-Informationen gingen die beiden Jungen in die selbe Klasse. Die Ermittler schließen einen religiösen oder fremdenfeinlichen Hintergrund aus.



Der mutmaßliche Täter habe offenkundig ein Aggressionsproblem, sonst wäre das nicht geschehen, sagte der Polizeisprecher. "Es gibt keinerlei Erkenntnisse darüber, warum er das gemacht hat. Er hat eben einfach plötzlich mit der Stichwaffe zugestochen und ist danach abgehauen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.



Nach Angaben der Feuerwehr mussten rund 20 Kinder aus der Schule von Seelsorgern betreut worden, weil sie einen Schock erlitten haben. Auch dazugekommene Eltern mussten demnach versorgt werden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

