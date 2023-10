Bayerische Maskenaffäre Prozess gegen Politikertochter Tandler begonnen Stand: 04.10.2023 14:16 Uhr

In München hat der Steuerprozess gegen die CSU-Politikertochter Tandler begonnen. Für die Vermittlung von Maskengeschäften soll sie mehr als 48 Millionen Euro Provision verdient und 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Von Daniel Knopp, Johannes Reichart, BR24 Redaktion

Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie hat Mittwochvormittag der Prozess gegen zwei Schlüsselfiguren der Maskenaffäre in Bayern begonnen. Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr Partner müssen sich wegen steuerrechtlicher Vorwürfe vor dem Landgericht München I verantworten.

Tandler: "Ohne Darius N. nicht geschafft"

Vor der Wirtschaftsstrafkammer am Münchner Landgericht I. hat die Angeklagte Andrea Tandler ihren Geschäftspartner Darius N. als eine wichtige und unentbehrliche Hilfe bei ihren Maskengeschäften bezeichnet. "Ohne Darius N. hätte ich es nicht geschafft" oder "alleine hätte ich es nicht schaffen können". Diese Sätze fallen mehrmals bei Tandlers Aussage vor Gericht.

Immer wieder betont Tandler auch, dass ihr Partner ebenfalls sehr gute Kontakte gehabt habe, vor allem in München und im Medizinbereich. Als Beispiel nennt Tandler das Klinikum rechts der Isar und die Klosterapotheke, beides befand sich in der Nähe des Cafés von Darius N. Auch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter habe er gekannt. Schon früh hätten Tandler und Darius N. untereinander vereinbart, die Provision aus den Geschäften jeweils hälftig aufzuteilen, nachdem sich Darius N. beklagt hatte.

Mit Darius N. hatte sie nach eigener Aussage keine Lebensgemeinschaft. 2017 habe sie zum ersten Mal das Café von Darius N. besucht und dort den Inhaber kennengelernt. Aus Liebe habe sie Herrn Darius N. sicher nicht den Provisionsanteil geschenkt, das wäre aus ihrer Sicht völlig "durchgeknallt", so Tandler bei ihrer Aussage vor Gericht. Damit tritt sie Vorwürfen einer nicht bezahlten Schenkungssteuer entgegen.

Über eine Million Coronaschutzmasken

Tandler berichtete davon, wie ihr im Februar 2020 über einen Bekannten über die Schweiz eine Million Coronaschutzmasken angeboten wurden. Sie habe über Bekannte im Umfeld der CSU versucht, diese anzubieten - dabei nannte Tandler unter anderem eine Schwester des Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer, den heutigen CSU-Generalsekretär Martin Huber und die CSU-Europapolitikerin Monika Hohlmeier.

Im März 2020 habe sie nach diesen Kontaktanbahnungen der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) persönlich angerufen. Er habe ihr gesagt, dass er sich nun selbst um Schutzausrüstung kümmere, weil die Beschaffung bisher nicht geklappt habe. Nach dem Anruf von Spahn habe "der absolute Ausnahmezustand" in ihrem Unternehmen geherrscht.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei über ihre Lieferangebote informiert gewesen - irgendwann habe sie eine SMS aus der Staatskanzlei bekommen, Söder mache Druck.

"Es ging mir niemals darum, zu betrügen"

Tandler gibt zu: "Es war damals eine extrem stressige Zeit, wobei Fehler passiert sein können." Sie wies aber den Vorwurf zurück, gezielt Steuern in Millionenhöhe hinterzogen zu haben. "Es ging mir niemals darum, zu betrügen", sagte sie. Sie habe Geschäfte machen wollen, "bei denen alles korrekt gehandhabt wird", und habe immer "nach bestem Wissen und Gewissen" gehandelt.

Ihren Vater, den ehemaligen bayerischen CSU-Finanzminister und CSU-Generalsekretär Gerold Tandler erwähnt Andrea Tandler nur kurz: Er habe bei den Maskengeschäften keine Rolle gespielt. Selbst sei sie weder Parteimitglied noch politisch tätig: "Ich bin in diese Familie hineingeboren und dafür kann ich nichts", so Tandler vor Gericht.

Tandler will umfassend aussagen

Wie BR-Reporter Christoph Arnowski im BR24live sagte, ist es sehr ungewöhnlich in Prozessen dieser Art, dass Angeklagte umfassend aussagen. Tandler wolle dies tun und habe Mittwochvormittag damit begonnen, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Ein Gerichtssprecher erwartet, dass ihre Aussage noch mehrere Stunden dauern werden.

BR24live zum Nachschauen: Maskengeschäfte – Prozess gegen Tandler startet

Vorwurf gegen Tandler: 23,5 Millionen Euro an hinterzogenen Steuern

Andrea Tandler ist die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, der unter den Ministerpräsidenten Franz Joseph Straß und Max Streibl auch Innenminister, Wirtschafts- und Verkehrsminister sowie Finanzminister war. Andrea Tandler hat enge Kontakte in die CSU. Während der ersten Coronawelle im März 2020 bringt sie die Schweizer Handelsfirma Emix in Kontakt mit staatlichen Stellen in Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Bund.

Monika Hohlmeier, Tochter von Franz Josef Strauß und Europaabgeordnete, hilft ihrer Freundin Andrea Tandler beim Erstkontakt. Sie habe dafür keinerlei Vergütung erhalten, beteuerte Hohlmeier immer wieder. Fakt ist: Emix verkauft Schutzkleidung und Masken an diverse Ministerien im Wert von mehr als 700 Millionen Euro, teils zu hohen Preisen: Während andere Masken günstiger waren, erhielt die Schweizer Firma pro Maske 8,90 Euro. Nach der politischen Aufarbeitung geht es nun um den Vorwurf der Steuerhinterziehung: Tandler soll ihre 48 Millionen Euro an Provision nicht richtig versteuert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, 23,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

Vorwurf: Über Firma in Grünwald versteuert statt als Privatperson

Dabei soll Tandler die Provisionen aus dem Maskengeschäft nicht als Privatperson, sondern über eine ihrer Firmen abgerechnet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und zwar nicht über ihre Münchner Firma, deren Signatur sie bei der Anbahnung von Maskenkäufen verwendet haben soll, sondern über eine zweite, in dem Zeitraum gegründete Firma mit Sitz im Münchner Vorort Grünwald. Dort ist die Gewerbesteuer nur halb so hoch wie in München. Die Frage ist also, von wo aus Tandler die Vermittlungstätigkeiten erbrachte - in München oder in Grünwald. Zudem geht es um eine möglicherweise nicht bezahlte Schenkungssteuer: Einen Teil der Provision trat Tandler an ihren Partner ab – aus Sicht der Staatsanwaltschaft ohne dessen geschäftliches Zutun.

Daneben habe Tandler 9.000 Euro an Corona-Soforthilfen bezogen, obwohl sie dazu nicht berechtigt gewesen wäre, so ein weiterer Teil der Anklage. Es geht also um Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug. Die Vorwürfe wiegen schwer, sagt Strafrechtsprofessor Saliger: "Das Landgericht hier in München hat die Anklage der Staatsanwaltschaft ja in vollem Umfang zugelassen, also die Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft, dass das steuerrechtlich nicht in Ordnung war, sowohl bei der Einkommenssteuer, als auch der Schenkungssteuer und zuletzt der Gewerbesteuer."

Seit Januar sitzen Tandler und ihr Partner in U-Haft

Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung wurden Tandler und ihr Partner Ende Januar dieses Jahres verhaftet. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft in der Münchner JVA Stadelheim. Gericht und Staatsanwaltschaft sahen die Gefahr einer möglichen Flucht gegeben, da die Familie Tandler ein Anwesen in der Schweiz besitzt.

Nach den Richtlinien des Bundesgerichtshofs ist bei Steuerbetrug von mehr als einer Million Euro eine Haftstrafe mit Bewährung nicht mehr möglich – außer der oder die Angeklagte kann gewichtige mildernde Umstände darlegen, so Wirtschaftsstrafrecht-Experte Saliger. Der juristische Umgang mit Steuerhinterziehung habe sich deutlich verschärft: "Steuerdelikte galten jahrzehntelang als Kavaliersdelikte. Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist man dazu übergegangen, Steuerdelikte wirklich als Vergehen und Verbrechen zu sehen."

Maskengeschäfte an sich nicht Gegenstand des Prozesses

Die Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen möglicher Korruption haben nichts ergeben und wurden eingestellt. In dem Prozess gehe es nicht um die Vermittlung von Masken an sich, sondern um die Art und Weise, wie Tandler mit der Provision umgegangen sei, erklärt der Lehrstuhlinhaber für Strafrecht an der LMU: "Hier geht es auch nicht um den Vorwurf der Korruption, weil die Vorwürfe gegen die Europaabgeordnete Monika Hohlmeier sich nicht erhärtet haben. Die Hauptbeschuldigten sind ja Unternehmer."

"Tandler verfügte über exzellente Kontakte"

Und diese Unternehmer hätten Vermittlungstätigkeiten aufgenommen, die man per se nicht verurteilen könne: "In der Geschäftswelt setzen sich in der Regel die Unternehmer durch, die die besten Kontakte und Informationen haben. Frau Tandler verfügte aufgrund ihrer Biografie über exzellente Kontakte zu Landes- und Bundesministerien, vermittelt über ihre Freundin Frau Hohlmeier. Beide Familien sind noch aus der Strauß-Ära auf das Engste miteinander verbunden. Es gehört eben zum Wirtschaften dazu, dass Kontakte genutzt werden", so Saliger.

Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt. Tandler werde sich zu Prozessbeginn ausführlich zu den Vorwürfen äußern, kündigte ein Sprecher des Landgerichts an. Ein Urteil wird für Mitte November erwartet.

Mit Informationen von dpa und AFP

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24live 04.10.2023 - 11:00 Uhr